Godna pensja dla Polaka. Już wiadomo ile chcemy na pełnym etacie

Kto zna historię ten wie, że w czasie sierpniowych strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku robotnicy walczyli właśnie o godność, która powinna była się ich zdaniem przejawić w postaci wolnych sobót, praw obywatelskich, demokracji, wolności słowa, dobrych warunków pracy oraz nie byle jakich pensji, tylko zapewniających godne życie w PRL.

Godne wynagrodzenie to takie, które pokrywa podstawowe potrzeby (jedzenie, mieszkanie, edukacja, opieka zdrowotna) pracownika i jego rodziny, a także umożliwia oszczędzanie i uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym z uwzględnieniem lokalnych realiów. Zgodnie z polskim prawem, powinno być też adekwatne do rodzaju, ilości i jakości pracy oraz wymaganych kwalifikacji.

Pensja 4761 zł netto leży w zasięgu zainteresowań wielu Polaków

Firma Personnel Service zapytała Polaków w listopadzie, ile powinna wynosić godna pensja za pracę fizyczną i odpowiedź większości jest już znana. Najczęściej wskazywany przedział w 2025 roku to od 5500 zł do 6499 zł „na rękę” – tak odpowiedziało 24 proc. badanych.

Co piąta osoba (19 proc.) uważa, że uczciwa płaca powinna mieścić się między 4500 a 5499 zł, a 7 proc. wskazuje przedział od 3500 do 4499 zł na rękę.

Niemal co piąty pracownik (18 proc.) uważa, że od 6500 do 7499 zł netto można pracować fizycznie. Jedynie co dziesiąty ankietowany (10 proc.) uznaje, że za uczciwą stawkę należy dziś uznać wynagrodzenie przekraczające 8500 zł miesięcznie.

Godne wynagrodzenie poza zasięgiem wielu praciwników

– Polacy coraz bardziej realistycznie oceniają wartość swojej pracy, ale wciąż widać rozbieżność między oczekiwaniami a faktycznymi zarobkami – zauważą Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Najczęściej wymieniony w badaniu przedział wynagrodzeń pozostaje poza zasięgiem Polaków. Z danych GUS z maja 2025 roku wynika, że mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosi 7082 zł brutto, czyli 5280 zł na rękę, a w sektorze prywatnym – 6466 zł brutto, czyli 4850 zł netto.

Czytaj też:

Polacy gotowi pracować za mniejsze pieniądze? Zaskakujące badanie