Pracownicy popularnej sieci handlowej marzną w pracy. „To niedopuszczalne!"

Pracownicy Dino od dłuższego czasu skarżą się, że pracują w niskich temperaturach, co nie tylko utrudnia im pracę, ale też odbija się na ich zdrowiu. „Fakt" przytacza opinie zamieszczone na internetowych forach. Jedna z osób zwraca uwagę, że kasy w placówkach umieszczone są blisko drzwi. – To nie jest śmieszne. Kasjerzy bardzo narzekają, że w przeciągu siedzą, potem chorują, a pani regionalna wzywa za siedzenie na L4 i mówi, że tu jest Dino i oni potrzebują pracownika, a nie chorego — pisze jedna z pracownic sieci.

Pracownicy Dino marzną w pracy. Będzie interwencja PIP

Do OPZZ Konfederacja Pracy napływały setki wiadomości opisujących chłód na salach sprzedaży i brak reakcji ze strony pracodawcy. — Bywa, że pracownicy na halach przebywają w 13 stopniach Celsjusza. To niedopuszczalne! — mówi cytowany przez gazetę Wojciech Jendrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy w Dino.

Wobec tak dużej liczby zgłoszeń związek wystąpił do Głównego Inspektoratu Pracy z wnioskiem o ogólnopolską kontrolę.

Główny Inspektorat Pracy w Warszawie odpowiedział na wniosek Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy i zapowiada konkretne działania skierowane do Dino. Organ zobowiązał się do przeprowadzenia kontroli wybranych marketów sieci w nadchodzącym okresie zimowym.

Związkowcy domagają się również podwyżki wynagrodzeń o 900 zł od 1 lutego 2026 roku, wprowadzenia wraz z początkiem 2026 roku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (jest to obowiązkowe w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób), a także zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach niemenedżerskich aż o 30 proc. Związkowcy wskazują, że jeśli do końca tego roku nie uda się osiągnąć porozumienia, wówczas pracownicy mogą rozpocząć strajk.

