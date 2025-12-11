Tylu pracowników dostaje prezent od szefa. „Moment docenienia"

Jak wynika z ogólnopolskiego badania pracowników Pluxee Benefit Guidebook, aż 82 proc. pracowników w Polsce otrzymuje prezent od pracodawcy z okazji świąt Bożego Narodzenia. 90 proc. uważa, że takie wsparcie powinno być standardem w każdej firmie.

– Dla pracowników świąteczny prezent to z jednej strony wsparcie domowego budżetu w okresie Bożego Narodzenia, a z drugiej moment prawdziwego docenienia. Z ogólnopolskiego badania pracowników i raportu Pluxee Benefit Guidebook 2026 wynika, że docenienia oczekuje aż 94 proc. pracowników, jednak doświadcza go tylko 28 proc. zatrudnionych – podkreśla Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny i wiceprezes Pluxee Polska.

Prezent od pracodawcy. Ile wydają szefowie?

Świąteczne prezenty najczęściej mieszczą się w przedziale cenowym od 300 do 600 zł. Z danych, które przytacza pulshr.pl wynika, że podarunek w takich kwotach otrzymuje 28 proc. pracowników. 25 proc. dostaje upominki o wartości od 100 do 300 zł, a 21 proc. może liczyć na prezent w przedziale cenowym 600-1000 zł.

Twórcy badania wskazują, że w wielu organizacjach prezenty świąteczne przestały być wyłącznie benefitem, a stały się oczekiwanym komponentem pakietu wynagrodzeń. To tym bardziej ważne, że aż 43 proc. osób wciąż nie korzysta regularnie ze świadczeń, a tylko 22 proc. uważa je za dobrze dopasowane do swoich potrzeb.

Z przeprowadzonego tuż przed mikołajkami badania ANG Odpowiedzialne Finanse wynika, że gdyby Polacy otrzymali od św. Mikołaja 5 tys. zł, przeznaczyliby tę sumę na wyjazd wypoczynkowy w okresie świątecznym – 20 proc. 12 proc. niespodziewany zastrzyk gotówki przeznaczyłoby na remont mieszkania. Po 8 proc. uzyskały takie odpowiedzi jak: zakup sprzętu elektronicznego i AGD, nadpłata kredytu, ale też badania profilaktyczne. Niewiele mniej, bo 7 proc. badanych zdecydowałoby się spłacić długi.

Czytaj też:

Te osoby najbardziej cieszy wolna Wigilia. Sondaż dla „Wprost"Czytaj też:

Firmowe imprezy i świąteczne prezenty bardzo interesują skarbówkę