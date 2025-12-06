5 tys. zł od św. Mikołaja. To Polacy zrobiliby z pieniędzmi

Podobnie jak przed rokiem, tuż przed mikołajkami ANG Odpowiedzialne Finanse przeprowadziło badanie, w którym zapytało Polaków o to, co zrobiliby, gdyby otrzymali od św. Mikołaja 5 tys. zł.

5 tys. zł od św. Mikołaja. Na co wydamy?

Tak jak rok temu, najwięcej osób uznało, że przeznaczyłoby tę sumę na wyjazd wypoczynkowy w okresie świątecznym – 20 proc. To więcej niż przed rokiem, gdy opcja ta uzyskała 16 proc. wskazań.

12 proc. niespodziewany zastrzyk gotówki przyznaczyłoby na remont mieszkania. Po 8 proc. uzyskały takie odpowiedzi jak: zakup sprzętu elektronicznego i AGD, nadpłata kredytu, ale też badania profilaktyczne. Niewiele mniej, bo 7 proc. badanych zdecydowałoby się spłacić długi. Rzadziej wskazywano wydatki na zabiegi poprawiające urodę, zakup mebli czy sprzętu sportowego.

Wyjazd wypoczynkowy jest też dla respondentów jedną z najczęstszych motywacji do oszczędzania w nadchodzącym roku. Wskazuje na to 29 proc. ankietowanych. Częściej wskazywano jedynie oszczędzanie na szeroko pojętą “czarną godzinę” (44 proc.).

– Badanie pokazało, że skłonność do gromadzenia funduszy na wyjazdy wakacyjne zwiększa się z wiekiem, za to maleje wraz z wiekiem chęć przeznaczania środków na wydatki inwestycyjne – podkreśla podsumowuje Artur Nowak-Gocławski z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Zalety wolnej Wigilii

Uczestników badania zapytano również, jak pierwsza ustawowo wolna Wigilia wolna od pracy wpłynie na ich tegoroczne święta. 20 proc. ankietowanych odpowiedziało, że oznacza to dla nich mniejszy pośpiech i mniej stresu związanego ze świętami, a także więcej czasu na spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

– Święta i przełom roku sprzyja refleksjom, że spędzanie wolnego czasu z bliskimi, umacnianie tych relacji są dla nas najważniejsze. Zatem nasze badanie potwierdziło to, czego dowiedli badacze z Harvardu w ramach projektu badawczego trwającego 85 lat, że najwięcej szczęścia dają ludziom bliskie, serdeczne relacje z drugim człowiekiem a nie pieniądze – komentuje Nowak-Gocławski.

Badanie „Finanse a Święta” zostało zrealizowane przez firmę badawczą Maison&Partners, metodą CAWI w listopadzie 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1060 Polek i Polaków, na zlecenie ANG Odpowiedzialne Finanse.

