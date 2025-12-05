Czy Żabka będzie otwarta 24 grudnia? Sieć odpowiada

Do Wigilii już niespełna trzy tygodnie. W tym roku 24 grudnia większość sklepów będzie zamknięta. Ma to związek z faktem, iż przyjęte pod koniec roku przepisy zakładają, że w dzień ten – podobnie jak w dni świąteczne – obowiązuje zakaz handlu. Wyjątek stanowią punkty, w których sprzedaż może być prowadzona przez właściciela, czyli np. Żabki.

Żabki będą otwarte w Wigilię?

Czy placówki tej sieci będą otwarte w Wigilię? – Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy — informuje w komentarzu dla „Faktu" biuro prasowe Żabki.

To czy poszczególne sklepy Żabki będą czynne 24 grudnia będzie zatem zależało od decyzji właściciela. To on zdecyduje również o godzinie otwarcia placówki. Przed udaniem się na ostatnie świąteczne zakupy warto zatem sprawdzić godziny otwarcia swojego sklepu. Informacje będą dostępne w poszczególnych placówkach, w aplikacji Żappka oraz na stronie internetowej Żabki.

W Wigilię znaczna część sklepów będzie nieczynna. Za to w trzy najbliższe niedziele zakaz handlu nie będzie obowiązywał. Ma to związek ze wspomnianymi przepisami wprowadzonymi pod koniec zeszłego roku. Parlamentarzyści zgodzili się na wprowadzenie wolnej Wigilii w zamian za dodatkową niedzielę handlową w grudniu (dotychczas obowiązywały dwie niedziele handlowe w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia).

Więcej niedziel handlowych w 2026 r?

Czy w 2026 roku niedziel handlowych w całym roku będzie więcej? Przewiduje to projekt firmowany przez posła Polski 2050 (od niedawna również kandydata na szefa tej partii) Ryszarda Petru. W projekcie zaproponowano powrót do rozwiązania z pierwszego okresu funkcjonowania ustawy, czyli funkcjonowania dwóch niedziel handlowych w miesiącu, jak również wprowadzenie podwójnego wynagrodzenia za pracę w ten dzień oraz obowiązkowego dnia wolnego w ciągu sześciu dni przed lub po niedzielnej zmianie.

Propozycja ta budzi sprzeciw „Solidarności", czyli pomysłodawcy wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Szef sekcji handlowej Alfred Bujara uważa, że pomysł zwiększenia liczby handlowych niedziel to „absurd", który odbije się na pracownikach i ich rodzinach. Związkowcy zapowiadają mobilizację i apelują o "czujność społeczną". Nie wykluczają protestów, jeśli projekt zacznie zyskiwać parlamentarne poparcie. Bujara nie kryje, że ostatecznie liczy na weto prezydenta Karola Nawrockiego.

