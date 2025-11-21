Popularna sieć zaskoczyła swoim gigantycznym „gangiem”. Jej maskotki mierzą 120 cm

Biedronkowe gangi mogą czuć gigantyczne zagrożenie! Nadchodzą bowiem żabkowe GIGA maskotki z szansą na viralowe podbicie internetu.

Czaruś, Dożek, Frytka, Slajsik i Bułas to nowi bohaterowie loterii sieci Żabka. W sklepach sieci już rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Łap GIGA Foodziki w Żabce dzięki zdrapce”, w której do zdobycia jest ponad 1,5 miliona nagród o łącznej wartości przekraczającej 8 milionów złotych.

– Klienci chętnie angażują się w programy lojalnościowe, dlatego chcieliśmy zaproponować im coś naprawdę unikalnego – mówi Jerzy Roguski, Chief Commercial Officer w Żabka Polska.

Podkreśla, że sieci zależy, by codzienne wybory klientów były zauważane i nagradzane.

– Przygotowaliśmy autorską kolekcję GIGA maskotek, breloczków oraz wyjątkowych naklejek przedstawiających postaci z Żabka Menu, które klienci poznają w naszych działaniach digitalowych – także na platformie Roblox. Dodatkowo oferujemy im szansę zdobycia wyjątkowych nagród. Dzięki takim inicjatywom budujemy pozytywną społeczność wokół marki – opartą na radości, zabawie i realnym zaangażowaniu – wyjaśnia Roguski.

„Łap Foodziki” – gra na Robloxie

Premiera loterii zbiegła się z debiutem gry „Łap Foodziki” na platformie Roblox. Gracze łapią animowane Foodziki i utrzymują je jak najdłużej, przy czym skiny zmieniają wygląd awatara. W loterii do zdobycia jest 200 tys. skinów do gry oraz 8 tys. skinów Roblox Free UGC.

– To kolejna gra Żabki na Robloxie – kilka lat temu firma uruchomiła „Żabka Run: Porcja DobreGO!”, promującą dobre nawyki żywieniowe wśród młodszych graczy – przypomina sieć.

Czytaj też:

Ekspansja Żabki. Ponad 1 300 otwarć rocznie

Jak zdobyć GIGA maskotki i inne nagrody?

Każdy klient Żabki, który od 19 listopada 2025 r. zrobi zakupy za minimum 30 zł, otrzymuje zdrapkę z nagrodą. GIGA maskotki są największą atrakcją loterii, choć do wygrania czekają również breloczki i bony zakupowe.

W puli nagród znajdują się wspomniane GIGA maskotki o wysokości 120 cm oraz breloki inspirowane postaciami z Żabka Menu: trójkątną kanapką Czaruś, hot dogiem Dożek, Frytką, burgerem Bułas i pizzą Slajsik. Do wygrania są także produkty marek własnych (przekąski Haps!, smoothie Foodini, lemoniady Wycisk, hot dogi i frytki) oraz produkty znanych marek: rogale 7Days, serki Danio, napoje Tymbark i bony o wartości 5 zł.

– Wygrane breloczki, bony czy produkty spożywcze należy zgłosić w sklepie do 23 grudnia br. GIGA maskotki rejestruje się na specjalnej stronie internetowej, a skiny do gry Roblox bezpośrednio na platformie – informuje Żabka.

Sieć dodaje, że nawet jeśli pod zdrapką nie znajdzie się nagroda, po okazaniu losu sprzedawcy uczestnik otrzyma naklejkę z Foodzikiem.

Czytaj też:

Innowacyjny projekt Biedronki. Sieć zatrudnia tysiące osób z niepełnosprawnościamiCzytaj też:

Dino szuka pracowników. Tyle można zarobić