Coraz mniej Polaków liczy na podwyżkę. Sondaż dla „Wprost”

Z przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku badania Randstad wynika, że w tym roku podwyżki wynagrodzeń planuje 39 proc. pracodawców. To o 8 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. Nieco ponad połowa organizacji, które chcą podnieść płace (52 proc.) planuje podwyżki o 2-4 proc.

Wzrosty na poziomie 4-7 proc. zapowiedziało 23 proc. firm. Żadne z przedsiębiorstw nie planuje podwyżek powyżej 10 proc. Z badania wynika, że największy odsetek deklaracji podwyżek odnotowano w sektorach: obsługi nieruchomości i firm (53 proc.), finansów i ubezpieczeń oraz IT (po 45 proc.). Podniesienie wynagrodzeń najczęściej planują duże organizacje, zatrudniające więcej niż 250 osób (43 proc.).

Coraz mniej Polaków oczekuje podwyżki

Jak do podwyżek w tym roku podchodzą Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research dla „Wprost". Wyniki przynoszą swoisty remis. Na pytanie: „Czy w 2026 r. spodziewa się Pan/Pani podwyżki wynagrodzenia?” 30,9 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Niemal tyle samo, bo 30,8 proc. respondentów odpowiedziało „nie”. 13,5 proc. badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi, a 24,8 proc. wskazało opcję „nie dotyczy mnie to”.

W przeprowadzonym rok temu sondażu grono Polaków liczących na podwyżkę było nieco większe. Oczekiwało jej bowiem 33,7 proc. ankietowanych, a 27,4 proc. deklarowało, że nie spodziewa się wzrostu pensji.