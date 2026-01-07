Lokaty bankowe na miesiąc. 7 proc. wciąż do zgarnięcia

Serwis Bankier.pl przedstawił pierwszy w tym roku ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty bankowe na miesiąc. Bank Nowy wciąż liderem

Nowy rok nie przynosi zmian. Zdecydowanym liderem rankingu nadal jest NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Stawka na tym depozycie wciąż wynosi 7 proc. w skali roku, co czyni go jedną z najbardziej atrakcyjnych obecnie ofert na rynku. Z propozycji mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy, a maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Drugie miejsce, ale z wyraźnie niższą stawką (4,50 proc. rocznie, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 5 proc.) zajmuje Lokata Urodzinowa od Banku Millennium. Niezmiennie z oferty mogą skorzystać posiadacze konta w banku, ale jedynie przez 30 dni od dnia swoich urodzin. Lokatę można założyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Trzecie miejsce zajmuje Lokata na Nowe Środki, proponowana przez Bank Ochrony Środowiska. Stawka na tym depozycie wynosi 3,80 proc. w skali roku (przed miesiącem było to 4,10 proc.). Z oferty mogą skorzystać – co sugeruje zresztą jej nazwa – posiadacze konta na nowe środki. Co istotne, w tym wypadku nie ma górnego limitu wpłat. Tuż za podium uplasowała się Lokata Facto od BFF Banking Group z oprocentowaniem na poziomie 3,75 proc. rocznie, co oznacza wzrost o 0,25 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca (jedyna lokata, gdzie mamy do czynienia z podwyżką stawki). Piąte miejsce zajmuje Lokata Plus, proponowana przez Toyota Bank. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 3,65 proc. w skali roku (w grudniu było to 3,90 proc.).

