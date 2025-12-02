Lokaty bankowe na miesiąc. Takiej stawki ze świecą szukać

Serwis Bankier.pl przedstawił grudniowy ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty bankowe na miesiąc. Zdecydowany lider

Zdecydowanym liderem rankingu pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oferowane oprocentowanie wynosi 7 proc. w skali roku i jest to obecnie jedna z najbardziej atrakcyjnych stawek na rynku lokat. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Na kolejnych miejscach zestawienia plasują się propozycje nieprzekraczające 5 proc. Drugą pozycję zachowała Lokata Urodzinowa od Banku Millennium ze stawką na poziomie właśnie 5 proc. rocznie. Oferta dostępna jest dla posiadaczy konta w banku przez 30 dni od dnia ich urodzin. Lokatę można założyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 25 000 zł.

Bez zmian również na najniższym stopniu podium, które zajmuje debiutant listopadowego rankingu – Lokata na Nowe Środki, proponowana przez Bank Ochrony Środowiska. Propozycja ta utrzymała trzecie miejsce mimo obniżki oprocentowania – z 4,35 na 4,10 proc. w skali roku. Skorzystać z niej mogą posiadacze konta na nowe środki. Wabikiem tej oferty jest brak górnego limitu wpłat.

Obniżki w pięciu bankach

Poza Bankiem Ochrony Środowiska na cięcia zdecydowały się jeszcze cztery inne instytucje. Chodzi o:

BFF Banking Group – obniżka z 4,00 na 3,50 proc. na Lokacie Facto,

Inbank – obniżka na Lokacie standardowej z 3,00 na 2,75 proc.,

Toyota Bank – obniżka na Lokacie Plus z 4,15 na 3,90 proc.,

Volkswagen Bank – obniżka z 4,00 na 2,00 proc. na Lokacie Plus.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na rok. Kolejna fala cięćCzytaj też:

Polacy przekonują się do PPK. Zysk dużo wyższy niż na lokacie