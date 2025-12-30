Ostatni ranking lokat w 2025 r. Atrakcyjne stawki wciąż do wzięcia

Bankier.pl opublikował ostatni w tym roku ranking lokat bankowych. Serwis przyjrzał się depozytom z warunkiem wpłaty nowych środków. Zestawienie powstało w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w rankingu.

Lokaty na nowe środki. Zacięty pojedynek

Na czele rankingu znalazł się NOWYdepozyt 3M ZYSK, lokata kwartalna oferowana przez Bank Nowy. Proponowane oprocentowanie wynosi 4,20 proc. w skali roku. Oferta jest skierowana do osób, które poza wymogiem nowych środków spełnią warunek posiadania rachunku depozytowego. Maksymalna kwota wpłaty to 1 mln zł.

Tuż za propozycją Banku Nowego uplasowała się inna lokata kwartalna. Chodzi o Nest Lokata Nowe Środki od Nest Banku. Oferowana stawka to 4,10 proc. rocznie. W tym wypadku dodatkowym wymogiem jest posiadanie konta osobistego w instytucji. Maksymalnie można wpłacać 2 mln zł.

Okazuje się, że lokaty na trzy miesiące okupują pierwszą trójkę rankingu. Na najniższym stopniu podium znalazła się bowiem kolejna tego rodzaju propozycja, jaką jest Lokata na Nowe Środki od PKO BP. Kwartalny depozyt ma stawkę w wysokości 4 proc. w skali roku. Dostęp do tej oferty mają posiadacze konta osobistego. Maksymalna kwota wpłaty to 250 tys. zł. Oferta ta zajmuje trzecie miejsce ex aequo z Lokatą Online Nowe Środki, proponowaną przez Santander Consumer Bank. Lokata dostępna jest na trzy lub na cztery miesiące. Co istotne, w tym wypadku nie ma żadnych warunków dodatkowych (poza rzecz jasna warunkiem wpłaty nowych środków). Maksymalnie można wpłacać 400 000 zł.

Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowały się propozycje z oprocentowaniem poniżej 4 proc. Czwarte miejsce zajęła Lokata na Nowe Środki od Credit Agricole z oprocentowaniem na poziomie 3,90 proc. rocznie. Aż trzy lokaty zajęły piąte miejsce, co ma związek z faktem, że wszystkie oferują 3,80 proc. w skali roku. Chodzi o Lokaty na Nowe Środki od Alior Banku, Banku Millennium, a także BOŚ Banku.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na rok. Tu nie trzeba spełniać żadnych warunkówCzytaj też:

Kredyty w euro jak frankowe? Sądy nie mają wątpliwości