Lokaty bankowe na rok. Tu nie trzeba spełniać żadnych warunków

Portal Bankier.pl przedstawił ostatni w tym roku ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. Dominują „czwórki"

Na pierwszym miejscu plasuje się Lokata terminowa od CA Auto Banku z oprocentowaniem na poziomie 4,50 proc. w skali roku. Oferta jest dostępna za pośrednictwem platformy Raisin i wymagane jest posiadanie na niej konta. Maksymalna kwota wpłaty to 410 000 zł. Środki wpłacone do CA Auto Banku są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Drugie miejsce zajmuje Inbank z Lokatą standardową. Stawka na tym depozycie wynosi 4,10 proc. rocznie. Co prawda propozycja ta nie znalazła się na pozycji lidera, ale za to wyróżnia się na tle konkurencji brakiem warunków dodatkowych umożliwiających skorzystanie z oferty. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku sa objęte ochroną przez estoński system gwarantowania depozytów.

Aż trzy lokaty uplasowały się na najniższym stopniu podium. To efekt tego, że proponują 4 proc. w skali roku. Chodzi o niedawnego lidera rankingu, czyli Lokatę dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku, a także Lokatę terminową od Unicredit oraz Lokatę 5 Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Wszystkie propozycje przeznaczone są dla posiadaczy konta w danej instytucji. Najwyższa kwota maksymalna dotyczy oferty w Unicredit – 25 000 000 zł. Wszystkie wymienione oferty są dostępne w bankach zagranicznych, które prowadzą działalność w Polsce na podstawie jednolitego paszportu europejskiego. Ma to wpływ na instytucję, która odpowiada za ochronę wpłaconych do banku pieniędzy.

Na kolejnych miejscach rankingu znalazły się propozycje ze stawką poniżej 4 proc.

