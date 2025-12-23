Bezrobocie w Polsce. Dobre wieści przed świętami

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił we wtorek ostateczne dane dotyczące bezrobocia w listopadzie. Stopa bezrobocia w poprzednim miesiącu wyniosła 5,6 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej.

Bezrobocie w Polsce. Dane lepsze od prognoz

Dzisiejszy wynik jest nieco lepszy niż zaprezentowany na początku grudnia wstępny odczyt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wskazywał on, że stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,7 proc.

GUS podał również, że w końcówce listopada br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 873,6 tys. bezrobotnych. W tym wypadku dane również okazują się lepsze niż pokazywały wstępne szacunki resortu pracy (według tych danych w urzędach pracy zarejestrowanych było 875,3 tys. osób). Ministerstwo podkreślało jednak, że w tym roku w listopadzie wzrost liczby bezrobotnych był niższy niż przed rokiem.

– Listopad zwykle jest miesiącem, w którym liczba bezrobotnych rośnie. Warto jednak podkreślić, że wzrost w listopadzie tego roku był niższy niż przed rokiem, gdy poziom bezrobocia zwiększył się o prawie 9 tys. osób – podkreślało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na początku tego miesiąca dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce przekazał również Eurostat. Wynika z nich, że wyniosła ona w październiku 3,2 proc., czyli tyle samo co we wrześniu i w sierpniu. Po miesiącach przerwy wróciliśmy na pozycję wicelidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej (w lipcu wylądowaliśmy – jak się okazało tylko na chwilę – poza podium). Wyprzedza nas jedynie Malta, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w październiku 3,1 proc. Drugie miejsce dzielimy wraz z wrześniowym liderem, czyli Czechami (nasi południowi sąsiedzi byli na pierwszym miejscu ex aequo z Maltą). Na trzecim miejscu uplasowała się natomiast Bułgaria z odczytem na poziomie 3,6 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (10,5 proc.). Średnia unijna wyniosła 6 proc.

Czytaj też:

Ponad 20 proc. bezrobocie. W tych powiatach o pracę najtrudniejCzytaj też:

Wolna Wigilia wywołuje frustrację. Pracownicy niezadowoleni



