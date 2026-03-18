Masz kartę Moja Biedronka? Te produkty dostaniesz za darmo

Biedronka z przytupem żegna zimę. Sieć przygotowała dla swoich klientów ofertę, która obowiązuje do 21 marca, czyli do pierwszego dnia kalendarzowej wiosny. Mają oni szansę odebrać bezpłatnie poszczególne artykuły spożywcze, słodycze, czy kosmetyki. Konieczne jest jednak posiadanie karty Moja Biedronka.

Jak podaje „Fakt”, aby skorzystać z promocji, wystarczy wybrać odpowiednią ilość produktów objętych akcją i zeskanować kartę lojalnościową podczas płacenia.

Darmowe produkty na kartę Moja Biedronka

Oferta Biedronki to nie lada gratka np. dla miłośników słodyczy. Kupując cztery batony Princessa, będzie można otrzymać cztery kolejne za darmo, przy czym dzienny limit wynosi 16 sztuk, co oznacza, że można odebrać maksymalnie osiem batonów bez opłat.

Ofertą 3+3 gratis objęte są soki pomarańczowy i jabłkowy marki Riviva. W tym wypadku limit dzienny wynosi 12 sztuk. Miłośnicy napoju energetycznego Tiger mogą natomiast skorzystać z promocji 5+5 gratis. W tym wypadku limit dzienny wynosi 20 sztuk.

Sieć nie zapomina również o klientach, którzy myślą już o świątecznych wypiekach. Promocją 2+2 gratis objęto margarynę Kasię. W skład promocyjnych produktów wchodzą też trzy rodzaje masła (3+3 gratis) i mleko Wypasione Mlekowita (6+6 gratis).

Skorzystać będą mogli również klienci, którzy myślą o zakupie kosmetyków (w promocji 1+1 gratis dostępne są antyperspiranty Dove w opakowaniach 200 ml), a także produktów dla swoich zwierząt (3+3 gratis na przysmaki marki Activ Pet, czy 2+2 gratis karmy Whiskas w opakowaniach zbiorczych 8 x 85 gramów).

Jak pokazuje najnowszy raport UCE RESEARCH i Shopfully Poland prawie 70 proc. Polaków oczekuje zaostrzonej walki cenowej między sklepami, szczególnie dyskontami, aby móc taniej zrobić świąteczne zakupy. Tylko 16,5 proc. Polaków nie ma tego rodzaju oczekiwań, a co dziesiąty pozostaje niezdecydowany.

