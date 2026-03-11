Popularna sieć rezygnuje ze sprzedaży tych jaj. Dobrostan kur na pierwszym miejscu

Bez jaj? Lidl stawia na kurzy dobrostan. Jak donosi „Interia Zielona”, sieć wycofała ze swoich półek jaja pochodzące od kur trzymanych w klatkach. Wcześniej zniknęły one z produktów marki własnej sieci. Jak zauważa serwis, zmiana ma być odpowiedzią na oczekiwania polskich klientów, którzy takich jaj nie chcą kupować.

Polacy nie chcą jaj klatkowych?

Interia powołuje się na badanie opinii społecznej Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat z lutego 2026 r. Według niego już 7 na 10 Polek i Polaków wskazuje, że przy zakupie jaj istotne są dla nich warunki chowu kur, które je znoszą.

„Co więcej, niemal 2/3 respondentów zapłaciłoby więcej za jaja lub produkty z jajami z chowu oferującego kurom lepsze warunki” – wskazuje serwis.

Polskie sklepy bez „trójek”?

Lidl nie jest jedyną siecią obecną w Polsce, która zdecydowała się na taki krok. Ze sprzedaży jaj „trójek” (czyli z chowu klatkowego) zrezygnowały sieci Stokrotka i Netto. Jajek „trójek” nie sprzedają już też Kaufland, Auchan, Carrefour, Biedronka, Frisco, Żabka, Frac czy Makro.

Teraz do tego grona dołącza Lidl Polska. Decyzja w tej sprawie została podjęta jeszcze w 2016 r. i miała wejść w życie do końca 2025 r.

„Z dumą ogłaszamy, że zgodnie z naszą strategią CSR do końca 2025 r. całkowicie wyeliminowaliśmy ze sprzedaży jaja kurze z chowu klatkowego” – potwierdził Lidl w komunikacie prasowym.

Przydomowy kurnik pod lupą przepisów. Sprawdź, czy musisz zgłosić kury

Zieloni się cieszą, kury pewnie też

Z decyzji są zadowolone przede wszystkim organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt.

– Wycofanie jaj z chowu klatkowego przez sieć Lidl to zdecydowanie historyczna zmiana w poprawie dobrostanu zwierząt. Biorąc pod uwagę skalę zamówień, możemy mówić o transformacji całego rynku – ocenia, cytowany przez „Zieloną Interię”, Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Złe wieści dla Biedronki i Lidla. W tych sklepach coraz chętniej robimy zakupyCzytaj też:

Trzymasz kury w ogrodzie? Sprawdź limit, który zmienia wszystko