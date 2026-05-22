Rząd zmienia zasady opieki nad seniorami. Pojawią się nowe obowiązki i kontrole

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który dotyczy organizacji usług opiekuńczych świadczonych w domach osób wymagających wsparcia. Zmiany mają uporządkować zasady funkcjonowania opieki domowej i wprowadzić jednolite standardy obowiązujące w całym kraju.

Jak poinformowano, projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe rozwiązania mają poprawić jakość usług oraz lepiej odpowiadać na potrzeby osób korzystających z pomocy społecznej. Rząd wskazuje również, że zmiany są związane z realizacją Krajowego Planu Odbudowy oraz rosnącymi potrzebami starzejącego się społeczeństwa.

Usługi opiekuńcze z nowymi standardami

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest stworzenie szczegółowych standardów dotyczących świadczenia usług opiekuńczych. Obecnie w kraju nie obowiązują jednolite zasady wykonywania tego typu świadczeń, co – według autorów projektu – może prowadzić do różnic w jakości opieki.

Nowe standardy mają zostać określone w specjalnym rozporządzeniu. Według rządu dzięki temu usługi będą bardziej przewidywalne zarówno dla podopiecznych, jak i osób wykonujących obowiązki opiekuńcze.

Projekt przewiduje także dodatkowe obowiązki dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Jednym z nich będzie konieczność ukończenia kursu pierwszej pomocy. Obowiązek obejmie głównie osoby zatrudnione przez ośrodki pomocy społecznej oraz podmioty realizujące takie usługi na zlecenie gmin.

Opiekunowie i gminy pod większą kontrolą

Osoby wykonujące usługi opiekuńcze przed wejściem w życie nowych przepisów będą miały trzy miesiące na ukończenie kursu pierwszej pomocy. Dodatkowo konieczne stanie się składanie oświadczenia potwierdzającego zdolność psychofizyczną do wykonywania obowiązków opiekuńczych. Dokument będzie przekazywany pracodawcy lub instytucji organizującej opiekę.

Zmiany obejmą również samorządy. Gminy zostaną zobowiązane do regularnego monitorowania jakości usług opiekuńczych oraz oceniania ich skuteczności. W ramach nowych obowiązków będą zbierane informacje dotyczące jakości świadczonej opieki.

Zgodnie z założeniami projektowanych przepisów ocena jakości usług ma pomóc w poprawie bezpieczeństwa podopiecznych oraz szybszym wykrywaniu ewentualnych problemów związanych z organizacją opieki.

Nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od momentu opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw.

