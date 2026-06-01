Dobre z wieści z polskiej gospodarki. Wynik powyżej oczekiwań

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące PKB w pierwszym kwartale 2026 roku. – Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 1 kwartale 2026 r. zwiększył się realnie o 3,5 % rok do roku, wobec wzrostu o 3,2% w analogicznym kwartale 2025 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez GUS.

Urząd zwraca uwagę, że dynamika realnego PKB niewyrównanego sezonowo w pierwszym kwartale tego roku – w porównaniu z szybkim szacunkiem PKB opublikowanym w połowie maja – zwiększyła się o 0,1 p. proc.

GUS wskazuje, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale tego roku było zwiększenie popytu krajowego o 3,7 proc. (w czwartym kwartale zeszłego roku było to 4,6 proc.). Popyt konsumpcyjny wzrósł w skali roku o 3,3 proc., a inwestycyjny zwiększył się o 2,4 proc.

Polskie PKB powyżej oczekiwań. Minister finansów komentuje

Dzisiejsze dane można uznać za miłą niespodziankę, gdyż eksperci spodziewali się danych podobnych do tych sprzed dwóch tygodni, czyli wzrostu na poziomie 3,4 proc. (uznano je za rozczarowujące, gdyż ekonomiści spodziewali się wzrostu o 3,7 proc.).

Na odczyt powyżej oczekiwań zwraca uwagę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który odniósł się do danych GUS na platformie X. – Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu. PKB w I kwartale wzrósł o 3,5% r/r – powyżej wstępnego szacunku i oczekiwań analityków. Motorem wzrostu silny popyt krajowy. Dodatkowo, PMI – wskaźnik wyprzedzający dla przemysłu – osiągnął dziś najwyższy poziom od roku. Mimo globalnej niepewności fundamenty polskiej gospodarki pozostają mocne – napisał szef resortu finansów i gospodarki.

GUS podał również, że w okresie styczeń-marzec br. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5 proc.

Przypomnijmy, że w ostatnim kwartale 2025 roku odnotowano wzrost PKB o 4 proc.

