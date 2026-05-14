Polska gospodarka hamuje? Są najnowsze dane

– Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 1 kwartale 2026 r. zwiększył się realnie o 3,4% rok do roku – poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

twitter

W pierwszym kwartale zeszłego roku polskie PKB wzrosło o 3,2 proc. Z kolei w ostatnim kwartale 2025 roku odnotowano wzrost o 4 proc.

GUS podał również, że realny PKB zwiększył się o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc. Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 3,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego

PKB Polski poniżej oczekiwań

Dzisiejsze dane są nieco gorsze od oczekiwań ekonomistów – konsensus rynkowy wynosił 3,7 proc. – Zaczęło się. PKB wyhamował w I kwartale do 3,4% r/r. – piszą w komentarzu do dzisiejszych danych analitycy Pekao.

– Tak naprawdę, to nie zaczęło się. Tu nie ma jeszcze efektów wojny w Zatoce. Hamowanie wzrostu PKB na początku roku to przede wszystkim kwestia wywołanej przez ostrą zimę słabości inwestycji. W kolejnych kwartałach trzeba się spodziewać wzrostu zbliżonego do 3,5%. W 2027 ostrzejsze hamowanie, do 2,7% – dodają.

Na to, że dzisiejsze dane to efekt dłuższej niż zwykle zimy zwracają również uwagę eksperci PKO BP. – Spowolnienie wynikało głównie z ekstremalnych mrozów, które w styczniu i lutym ograniczyły aktywność w budownictwie, przemyśle i usługach. W dalszej części roku kluczowym wyzwaniem staje się wzrost cen surowców, szczególnie paliw, co czasowo osłabi popyt konsumpcyjny i potencjał produkcyjny gospodarki. Gospodarstwa domowe dysponują jednak oszczędnościami, które umożliwią im stabilizację konsumpcji w okresie szoku, a przedsiębiorstwa nie raz udowodniły, że radzą sobie w trudnych warunkach. W związku z tym podtrzymujemy prognozę całorocznego wzrostu PKB na poziomie ok. 3,5%. – piszą analitycy banku.

Pełne dane dotyczące PKB w pierwszym kwartale 2026 roku poznamy 1 czerwca.

Czytaj też:

Zaskakujące dane z polskich sklepów. „Konsumenci nie odczuwają…”Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce. Na taką sytuację czekaliśmy cały rok