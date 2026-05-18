Te osoby wciąż nie mogą przekonać się do PPK. Dominuje jedna grupa

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują w Polsce od 2019 roku. Program został stworzony, by zachęcić pracowników do oszczędzania na czas emerytury.

Z najnowszych danych przekazanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), operatora PPK wynika, że liczba aktywnych rachunków na koniec kwietnia wyniosła 5,36 mln, podczas gdy w marcu było to 5,33 mln. Liczba podmiotów umożliwiających swoim pracownikom udział w PPK sięgnęła 343,3 tys. Wartość aktywów netto wzrosła na koniec kwietnia o 3,46 mld zł względem marca, osiągając poziom 50,33 mld zł.

Te osoby nie mogą przekonać się do PPK

Wciąż jednak wielu polskich pracowników nie może przekonać się do PPK. Dowodzi tego niedawny sondaż przeprowadzony przez pracownię SW Research dla „Wprost”. Jedynie 18,2 proc. respondentów zadeklarowało oszczędzanie w ramach PPK, a aż 52 proc. nie oszczędza w ten sposób. 7 proc. ankietowanych wskazało opcję „nie wiem/nie pamiętam”, a prawie 23 proc. „nie dotyczy mnie to”.

Z sondażu wynika, że w ramach PPK nie oszczędzają przede wszystkim najmniej zarabiający – do 3000 zł miesięcznie netto (60 proc.). Być może osoby te zraża do programu fakt, iż wpłaca tam środki pochodzą częściowo z ich pensji. Przypomnijmy, że pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia.

Wysoki odsetek odpowiedzi na „nie” odnotowano również wśród:

osób z wyższym wykształceniem (55,8 proc.),

osób z miast do 20 tys. mieszkańców (55,5 proc.),

osób w wieku 35-49 lat (54 proc.).

Oszczędzanie w PPK najczęściej deklarowali respondenci z zarobkami w przedziale od 5000 do 7000 zł miesięcznie „na rękę” (28 proc.), a także ankietowani z miast liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców (25,3 proc.).

Ponad 123 tys. oszczędzających w PPK otrzymało w ostatnim czasie wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Otrzymuje ją każdy, kto przystąpił do programu i uczestniczy w nim przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe, a w tym czasie dokonał co najmniej trzech wpłat podstawowych. Za I kwartał 2026 roku bonus od państwa pojawił się na rachunkach osób spełniających warunki do 15 maja 2026 roku. Osoby, które w pierwszym kwartale nie spełniły warunków do przyznania wpłaty powitalnej, otrzymają ją w kolejnym terminie wypłaty, czyli w sierpniu br.

