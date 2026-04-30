Więcej pieniędzy z PPK? Eksperci chcą zmian

W ostatnim czasie miliony uczestników programu oszczędnościowego otrzymały dodatkowe środki. Dopłaty do PPK w wysokości 240 zł trafiły do osób spełniających określone warunki, jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że kwota ta powinna zostać podniesiona.

Dopłaty do PPK – kto otrzymał pieniądze

Jak wskazuje Polski Fundusz Rozwoju, dopłata roczna przysługuje uczestnikom, których wpłaty – zarówno własne, jak i finansowane przez pracodawcę – osiągnęły wymagany poziom. W praktyce oznacza to konieczność zgromadzenia środków odpowiadających wpłatom liczonym od sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

W 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4666 zł brutto. Aby otrzymać dopłatę, uczestnik musiał zgromadzić co najmniej 979,86 zł. W przypadku osób korzystających z obniżonej wpłaty minimalnej wystarczyło uzbieranie 244,97 zł.

Dopłaty do PPK – możliwe podwyżki

W 2026 roku zaplanowany jest przegląd programu, który odbywa się co cztery lata. To właśnie wtedy mogą zostać wprowadzone zmiany w jego funkcjonowaniu. Jedną z propozycji jest podniesienie dopłaty rocznej.

Eksperci zwracają uwagę, że obecna kwota 240 zł straciła na wartości przez inflację. Od momentu uruchomienia programu w 2019 roku do końca 2025 roku skumulowany wzrost cen wyniósł 49,2 proc.

Dopłaty do PPK a inflacja

Zdaniem specjalistów dostosowanie dopłaty do aktualnych realiów byłoby uzasadnione. W praktyce oznaczałoby to zwiększenie jej o około połowę, czyli do poziomu zbliżonego do 360 zł.

Podkreślają oni, że bez takiej zmiany realna wartość wsparcia systematycznie maleje, co może wpływać na atrakcyjność programu dla uczestników.

Dopłaty do PPK – rosnące zainteresowanie programem

Program funkcjonuje od 2019 roku i początkowo spotykał się z dużą nieufnością. Z czasem jednak liczba uczestników zaczęła rosnąć. Obecnie w PPK oszczędza ponad 4,29 mln osób.

Łączna liczba rachunków przekroczyła 5,33 mln, co wynika m.in. z faktu, że jedna osoba może posiadać więcej niż jeden rachunek w przypadku zmiany pracy.

