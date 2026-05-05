Dopłata z PPK lada moment. Sprawdź, czy też ją otrzymasz

Do połowy kwietnia blisko 2,5 mln uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych otrzyma dopłatę roczną. Program funkcjonuje od 2019 roku i obejmuje obecnie ponad 4,29 mln oszczędzających, którzy posiadają łącznie ponad 5,33 mln rachunków.

Świadczenie przysługuje jednak tylko tym osobom, które spełnią określone warunki. Kluczowe znaczenie ma wysokość wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym.

Warunki otrzymania dopłaty rocznej PPK

Dopłata roczna wynosi 240 zł. Aby ją otrzymać, suma wpłat finansowanych przez pracownika i pracodawcę musi osiągnąć odpowiedni poziom.

W przypadku 2025 roku minimalna kwota wpłat wynosiła 979,86 zł. Osoby, które skorzystały z obniżenia wpłaty podstawowej, musiały zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 244,97 zł.

Dopłata roczna PPK nie dla wszystkich

Nie każdy uczestnik programu otrzyma dodatkowe środki. Dopłata nie przysługuje osobom, które skorzystały z obniżenia wpłaty bez spełnienia wymaganych warunków.

Świadczenia nie otrzymają także osoby, które rozpoczęły wypłatę środków po ukończeniu 60 lat. Dotyczy to również sytuacji, gdy wypłata rozpoczęła się tylko z jednego z kilku rachunków.

Dopłata roczna PPK a liczba rachunków

Niezależnie od liczby posiadanych rachunków, uczestnik może otrzymać tylko jedną dopłatę roczną. W przypadku kilku kont środki trafiają na rachunek założony najpóźniej.

Jeśli kilka umów zostało zawartych tego samego dnia, dopłata zostanie przypisana do rachunku o najwyższej wartości zgromadzonych środków.

Dopłata roczna PPK – kiedy pieniądze trafią na konto

Wypłaty dopłat rocznych realizowane są do 15 kwietnia. Oznacza to, że środki trafiają do uczestników stosunkowo szybko po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Program PPK z roku na rok obejmuje coraz więcej osób, a dopłata roczna pozostaje jednym z głównych elementów zachęcających do oszczędzania. Jednak spełnienie warunków jest kluczowe, aby otrzymać dodatkowe środki.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędzania uruchomiony w 2019 roku, który ma pomagać pracownikom odkładać pieniądze na emeryturę.

Czy udział w PPK jest obowiązkowy?

Nie. Udział w programie jest dobrowolny. Pracownik może zrezygnować z oszczędzania, a później ponownie zapisać się do PPK.

Ile osób oszczędza obecnie w PPK?

Na koniec lutego w programie było około 4,3 mln aktywnych uczestników. W samym styczniu przybyło ponad 61 tys. nowych osób.

Skąd biorą się pieniądze w PPK?

Na rachunek trafiają wpłaty od pracownika i pracodawcy, a dodatkowo państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną oraz dopłatę roczną dla spełniających warunki uczestników.

Kto dostanie dopłatę roczną do PPK za 2025 rok?

Dopłatę w wysokości 240 zł otrzymają uczestnicy, którzy zgromadzili wymaganą minimalną kwotę wpłat w 2025 roku.

