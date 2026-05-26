Minister finansów o przyjęciu euro w Polsce. Odwołał się do Niemców

Podczas Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej” minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zabrał głos w sprawie wejścia Polski do strefy euro. – Nie ma w Polsce w tej chwili poparcia na wejście naszego kraju do strefy euro. Moje relacje z bankiem centralnym czasami bywają napięte, tym niemniej uważam, że polityka Rady Polityki Pieniężnej, polityka kształtowania stóp procentowych w Polsce jest lepiej dostosowana do cyklu gospodarczego, w którym się znajdujemy, niż gdyby stopy procentowe określał Europejski Bank Centralny – powiedział szef resortu finansów i gospodarki, cytowany przez Money.pl.

– Jeżeli w tej chwili rozwijamy się w tempie około 3,5 proc., a Niemcy mają prognozę na rok 2026 na poziomie 0,5 proc. wzrostu PKB, jeżeli bezrobocie w Polsce wynosi 3 proc., a w Finlandii bezrobocie wynosi około 12 proc., to oczywiste jest, że taka niezależna polityka monetarna jest dla nas korzystna – dodał.

To kolejna w ostatnim czasie wypowiedź ministra finansów i gospodarki, w której podkreśla, że Polska w perspektywie najbliższych lat nie zamieni złotówki na europejską walutę. Domański mówił o tym m.in. w styczniowym wywiadzie dla „Financial Times”. – Polska ma coraz więcej argumentów za utrzymaniem własnej waluty i niewprowadzaniem euro – mówił minister, podkreślając, że decyzja wynika z przesłanek gospodarczych, a nie politycznych.

Rośnie niechęć wobec euro w Polsce

Wśród Polaków z roku na rok rośnie niechęć wobec przyjęcia euro. Z przeprowadzonego na początku maja sondażu pracowni SW Research dla “Wprost” wynika, że unijnej waluty nie chce aż 63 proc. ankietowanych, a jedynie 22 proc. jest przeciwnego zdania. 15 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. Przypomnijmy, że w podobnym badaniu sprzed dwóch lat na „nie” było 61 proc. uczestników badania, a 26 proc. opowiedziało się za przyjęciem euro. Przed rokiem było to odpowiednio 62,2 proc. i 23,3 proc.

W strefie euro jest obecnie 21 krajów. Na początku tego roku walutę przyjęła Bułgaria, która od 2007 roku jest członkiem Unii Europejskiej. Poza Polską euro nie mają jeszcze: Rumunia, Czechy, Węgry, Szwecja, a także Dania.

