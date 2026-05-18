Właściciele domów mogą dostać tysiące złotych. Jeden warunek jest kluczowy

30 marca 2026 r. rozpoczął się nabór wniosków w nowym programie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach właściciele domów mogą otrzymać wsparcie finansowe między innymi na wiatę samochodową wyposażoną w instalację fotowoltaiczną.

Program skierowano do osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje PV oraz magazyny energii elektrycznej. Nabór ma charakter ograniczony czasowo i potrwa maksymalnie do 24 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania dostępnego budżetu.

Dofinansowanie do wiaty samochodowej tylko z fotowoltaiką

Wsparcie nie obejmuje zwykłych wiat garażowych. Aby konstrukcja mogła zostać objęta programem, musi zawierać ogniwa fotowoltaiczne. Jak wyjaśnia NFOŚiGW, za instalację fotowoltaiczną może zostać uznana również wiata typu carport albo podobna konstrukcja wyposażona w moduły PV.

Program jest finansowany z Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności i ma pełnić funkcję przejściowego rozwiązania pomiędzy zakończeniem programu „Mój Prąd 6.0” a nowym systemem wsparcia dla magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego.

Kto może dostać dofinansowanie do wiaty samochodowej

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby, posiadają mikroinstalację podłączoną do sieci i są stroną umowy sprzedaży energii lub umowy kompleksowej.

Warunkiem jest także rozliczanie energii w systemie net-billing. Mikroinstalacja musi mieć moc od 2 kW do 20 kW i służyć potrzebom istniejących budynków mieszkalnych.

Sama wiata z fotowoltaiką nie wystarczy

Zgodnie z zasadami programu zgłoszenie samej instalacji PV nie daje prawa do otrzymania wsparcia. W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej konieczne jest jednoczesne zgłoszenie magazynu energii albo magazynu ciepła.

W praktyce oznacza to, że wiata samochodowa musi być wyposażona nie tylko w ogniwa fotowoltaiczne, ale również w magazyn energii elektrycznej lub magazyn ciepła.

Dofinansowanie do wiaty samochodowej. Takie są kwoty wsparcia

Program przewiduje bezzwrotne dotacje. Na instalację fotowoltaiczną można otrzymać do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7 tys. zł.

Na magazyn energii przewidziano wsparcie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i maksymalnie 16 tys. zł. Z kolei magazyn ciepła może otrzymać do 5 tys. zł. W efekcie właściciel wiaty samochodowej z fotowoltaiką i magazynem energii może uzyskać nawet 23 tys. zł wsparcia.

Najważniejsze terminy i warunki programu

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie inwestycje już zakończone. Koszty kwalifikowane mogą pochodzić z okresu od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r.

W momencie składania wniosku urządzenia muszą być całkowicie opłacone, zamontowane i przyłączone do sieci przez operatora. Wszystkie urządzenia powinny być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Nabór potrwa do 24 kwietnia 2026 r. albo do wcześniejszego wyczerpania budżetu programu wynoszącego 335 mln zł z KPO.

