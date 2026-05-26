Nawet 2500 zł dopłaty dla mieszkańców. Program już wystartował

Mieszkańcy Kielc mogą już składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje związane ze zbieraniem deszczówki i retencją wody. Nabór ruszył 18 maja, a maksymalna wysokość wsparcia wynosi 2,5 tys. zł. Program skierowany jest do właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta.

Kielecki magistrat poinformował, że środki można przeznaczyć między innymi na zakup i montaż zbiorników naziemnych oraz podziemnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Wsparcie obejmuje również wykonanie studni chłonnych, systemów rozsączających i skrzynek retencyjno-rozsączających.

Dotacja na deszczówkę. Na co można dostać pieniądze?

Program przewiduje także możliwość budowy zbiorników odkrytych, takich jak oczka wodne wraz z pompami i systemami zasilającymi. Władze miasta podkreślają, że tegoroczna dotacja może pokryć nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 2500 zł.

Na realizację programu w tegorocznym budżecie przeznaczono 100 tys. zł. Miasto zaznacza jednocześnie, że pieniądze mogą zostać przyznane wyłącznie na projekty, których realizacja rozpocznie się po podpisaniu oficjalnej umowy między gminą a beneficjentem.

Dotacja na deszczówkę działa od kilku lat

Program funkcjonuje w Kielcach od 2020 roku. W ciągu ostatnich sześciu lat dzięki wsparciu zamontowano 459 zbiorników naziemnych, 40 podziemnych oraz pięć oczek wodnych. Łączna wartość udzielonych dotacji przekroczyła 519 tys. zł.

Według urzędu miasta inwestycje związane z retencją są częścią długofalowej strategii zwiększania odporności miasta na skutki zmian klimatu. Zatrzymana woda może być wykorzystywana między innymi do podlewania przydomowych ogródków, co pozwala ograniczyć zużycie wody pitnej.

Dotacja na deszczówkę i walka ze skutkami zmian klimatu

Władze Kielc podkreślają, że realizacja takich inwestycji ma pomóc w ograniczaniu skutków ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych. Miasto zachęca mieszkańców do udziału w programie i przypomina, że komplet dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

