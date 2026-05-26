NFZ dopłaci nawet 700 zł. Wystarczy spełnić kilka warunków

Kupując okulary lub soczewki kontaktowe można skorzystać z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Dopłata przysługuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym, a jej wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju i stopnia wady wzroku. W niektórych przypadkach wsparcie może wynieść nawet 700 zł.

Aby otrzymać refundację, trzeba posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz mieć stwierdzoną wadę wzroku przez okulistę. Konieczna jest także wizyta u specjalisty mającego umowę z NFZ. Do okulisty potrzebne będzie skierowanie od lekarza rodzinnego.

Refundacja NFZ na okulary. Jak dostać dopłatę?

Jeżeli okulista potwierdzi wadę wzroku, może wystawić zlecenie oraz receptę na okulary. Z takimi dokumentami należy udać się do optyka współpracującego z NFZ. Wtedy koszt zakupu zostanie pomniejszony o kwotę refundacji.

Fundusz refunduje wyłącznie soczewki korekcyjne. Oznacza to, że oprawki trzeba kupić z własnych pieniędzy. Wysokość dopłaty zależy od rodzaju wady wzroku – im większa wada, tym wyższe wsparcie można otrzymać.

Refundacja NFZ na okulary dla dorosłych

Dorośli mogą korzystać z refundacji raz na dwa lata. W przypadku wady do +/- 6 dioptrii i cylindra do +/- 2 dioptrii refundacja wynosi 25 zł na jedno szkło, czyli 50 zł za parę. Przy większej wadzie wzroku dopłata rośnie do 100 zł na jedną soczewkę, a więc 200 zł za komplet.

Najwyższe wsparcie przysługuje osobom z wadą od +/- 10 dioptrii. W takim przypadku refundacja wynosi 350 zł na jedną soczewkę, czyli 700 zł za parę. Dorośli muszą jednak liczyć się z wkładem własnym wynoszącym od 10 do 30 proc.

Refundacja NFZ na okulary dla dzieci i soczewki kontaktowe

Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą korzystać z refundacji co pół roku. W ich przypadku NFZ nie wymaga wkładu własnego. Kwoty dopłat są takie same jak u dorosłych i również mogą sięgnąć 700 zł za parę soczewek okularowych.

NFZ refunduje także soczewki kontaktowe. Dofinansowanie do soczewek twardych, hybrydowych i miniskleralnych wynosi 600 zł, natomiast do miękkich 150 zł. Refundacja dotyczy między innymi osób ze stożkiem rogówki, anizometropią oraz afakią. Fundusz dopłaca również do protez oka – w tym przypadku refundacja wynosi 700 zł.

