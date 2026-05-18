ChatGPT ma zajrzeć do kont bankowych. Banki mogą mieć nowy problem

OpenAI rozpoczęło w Stanach Zjednoczonych testy nowej funkcji umożliwiającej połączenie ChatGPT z rachunkami bankowymi, kartami płatniczymi, inwestycjami oraz zobowiązaniami finansowymi użytkowników.

Rozwiązanie jest obecnie dostępne jedynie dla wybranych użytkowników wersji ChatGPT Pro w USA. Dzięki nowej funkcji chatbot ma nie tylko odpowiadać na pytania dotyczące finansów osobistych, ale także analizować rzeczywiste dane finansowe użytkownika.

ChatGPT połączy się z kontem bankowym przez platformę Plaid

Za połączenie z instytucjami finansowymi odpowiada Plaid, czyli platforma wykorzystywana przez wiele aplikacji finansowych do uzyskiwania dostępu do danych bankowych. OpenAI poinformowało, że na początku rozwiązanie ma obsługiwać ponad 12 tys. instytucji finansowych.

Po podłączeniu rachunków ChatGPT może uzyskać dostęp między innymi do sald, historii transakcji, wydatków, subskrypcji, inwestycji oraz zadłużenia użytkownika.

ChatGPT ma analizować wydatki i cele finansowe

Nowa funkcja pozwala użytkownikowi zadawać pytania dotyczące własnych finansów. ChatGPT może wskazywać, gdzie użytkownik wydaje najwięcej pieniędzy, które subskrypcje warto przeanalizować albo czy obecne tempo oszczędzania pozwoli osiągnąć konkretny cel finansowy.

Możliwe ma być także uzyskanie podpowiedzi dotyczących przygotowania się do większych zakupów czy analizy bieżącego budżetu domowego.

Nowa funkcja może być problemem dla banków

Według analityków największym wyzwaniem dla banków może okazać się nie sama analiza finansów, ale zmiana miejsca, w którym klient zaczyna zarządzać swoimi pieniędzmi.

Dotychczas głównym punktem kontaktu była aplikacja bankowa, gdzie użytkownik sprawdzał saldo, historię transakcji, kredyty czy karty płatnicze. Jeśli ChatGPT będzie widział rachunki z różnych banków oraz inne produkty finansowe, może stać się wygodniejszym centrum zarządzania finansami.

Banki mogą stracić część relacji z klientami

Taka zmiana może osłabić relacje banków z klientami. Instytucje finansowe nadal będą prowadzić rachunki i udzielać kredytów, jednak warstwa doradcza może zostać przeniesiona do zewnętrznego asystenta opartego na sztucznej inteligencji.

Analitycy zwracają uwagę, że podmiot kontrolujący pierwszy kontakt z klientem może zyskać coraz większy wpływ na decyzje finansowe użytkowników.

OpenAI zapewnia o ochronie danych użytkowników

OpenAI podkreśla, że użytkownik ma zachować pełną kontrolę nad swoimi danymi. Firma zaznacza, że ChatGPT nie widzi pełnych numerów rachunków i nie może samodzielnie wykonywać operacji finansowych.

Połączone rachunki mają być możliwe do odłączenia w ustawieniach, a zsynchronizowane dane mają zostać usunięte z systemów OpenAI w ciągu 30 dni.

Pojawiają się pytania o prywatność danych finansowych

Mimo tych zapewnień nowa funkcja budzi pytania dotyczące prywatności. Historia rachunku bankowego może ujawniać nie tylko wysokość dochodów i wydatków, ale również codzienne zwyczaje, miejsca pobytu, subskrypcje czy plany użytkownika.

To właśnie dlatego dane finansowe są uznawane za jedne z najbardziej wrażliwych informacji, jakie użytkownicy mogą przekazać zewnętrznej platformie technologicznej.

