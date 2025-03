On może zdetronizować Muska. To najnowszy model AI

Firma reklamuje swój model o nazwie Claude 3.7 Sonnet jako pierwszy w branży „hybrydowy model rozumowania AI”. Bo to, co go wyróżnia to połączenie szybkiej reakcji i głębokiego rozumowania – obie te umiejętności dostępne są w ramach jednego modelu AI.

I szybko, i rozumnie

Tymczasem konkurencja oferuje albo modele skupiające się na szybkiej reakcji albo na rozumowaniu. Nie zaś na dwóch rzeczach jednocześnie. „Rozumowanie powinno być zintegrowaną funkcją zaawansowanych modeli” – podkreślili przedstawiciele Anthropic na swoim blogu.

Firma Antrophic pochwaliła się, że Claude 3.7 Sonnet świetnie sobie radzi w programowaniem, w szczególności z tworzeniem stron WWW i aplikacji internetowych, a także z analizą finansową oraz zadaniami prawnymi. Odpowiedź na pytanie „która jest godzina?” ma zajmować modelowi tyle samo czasu, co odpowiedź na pytanie „zaplanuj dwutygodniową wycieczkę do Włoch, biorąc pod uwagę pogodę pod koniec marca”.

Użytkownicy, którzy komentują pojawienie się nowego modelu, już zdążyli zauważyć, że pozwala on za pomocą jednego promptu, czyli polecenia skierowanego do chatbota, zbudować model miasta 3D, a także to, że odpowiada trafnie i bardzo zwięźle. Claude 3.7 Sonnet przeszedł też całą starą grę Pokemon Red dostępną na Nintendo.

Ranking userów: na razie jeszcze wygrywa Grok 3

To, czy produkt od Anthropic będzie najlepszy okaże się już niebawem. Model został właśnie dodany do platformy Chatbot Arena, jednego z najbardziej miarodajnych systemów oceny AI, gdzie użytkownicy anonimowo porównują odpowiedzi modeli w bezpośrednich pojedynkach modeli. Na razie w rankingu Chatbot Arena prym nadal wiedzie Grok 3 od firmy xAI, należącej do Elona Muska. Ale już niebawem – gdy zacznie w nim być widoczny nowy model od Anthropic – może się to zmienić.

Model Claude 3.7 Sonnet dostępny jest przez przeglądarkę internetową oraz aplikacje na system iOS i Android. Możemy też skorzystać z interfejsu API, czy też platform Amazon Bedrock i Vertex AI (od Google).

Z kolei Grok 3 dostępny jest wyłącznie w aplikacji Grok ze Sklepu Play lub App Store. Aplikacja ta jest zablokowana na terytorium Polski. Aby się do niej dostać, trzeba to zrobić za pomocą narzędzia VPN.

To, że modele AI powinny i szybko reagować, i być zdolnymi do głębokiej refleksji zauważyli nie tylko przedstawiciele Anthropic, ale także ostatnio Sam Altman, szef OpenAI, który zapowiedział, że niedługo także Chat GPT zajmie się integrowaniem różnych funkcji w ramach jednego modelu.

Startup Anthropic pozyska nowe fundusze?

Stacja CNBC – przy okazji premiery nowego modelu – podała, że firma Anthropic prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania do 2 miliardów dolarów od Lightspeed i Google. Wcześniej Amazon zainwestował w firmę pracującą nad rozwojem modelu Claude – 8 miliardów dolarów. Obecnie Anthropic wyceniana jest na 60 miliardów dolarów.