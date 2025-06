Ta grupa najrzadziej bierze L4. Zaskakujący raport

Z najnowszego raportu polskiej firmy doradczej Conperio wynika, że osoby z tzw. pokolenia Z stosunkowo rzadko korzystają z L4. Dane z audytów absencji chorobowej przeprowadzonych w przedsiębiorstwach na terenie całej Polski w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy pokazują jasno, że najmłodsza grupa pracowników charakteryzuje się najniższym poziomem nieobecności z powodów zdrowotnych.

Średni wskaźnik absencji chorobowej wśród osób do 29. roku życia wyniósł w analizowanym okresie 2,3 proc., podczas gdy w grupie wiekowej 30–39 lat – 3,1 proc., wśród 40–49-latków – 3,5 proc. Z kolei wśród pracowników powyżej 50. roku życia było to 4,4 proc.

Młodsze pokolenie odpowiada także jedynie za 10 proc. udziału w ogólnym wskaźniku absencji w firmach, w porównaniu do 40 proc. w przypadku najstarszych pracowników.

Średni % udział w kształtowaniu wskaźnika absencji chorobowej w przedsiębiorstwach ze względu na wiek pracowników:

Pracownicy do 29 r.ż. – 10 proc.

Pracownicy 30-39 lat – 22 proc.

Pracownicy 40-49 lat – 28 proc.

Pracownicy powyżej 50 lat – 40 proc.

Pokolenie Z woli zmienić pracę niż uciekać na fikcyjne L4

Twórcy raportu zwracają uwagę, że choć pokolenie Z bywa krytykowane za częste zmiany pracodawców, brak przywiązania do jednej firmy czy wysokie oczekiwania wobec zatrudnienia, dane dotyczące absencji chorobowej rzucają nowe światło na ich postawę zawodową.

– To pokolenie wychowane w erze mediów społecznościowych, technologii i szybkich zmian. Mimo to – a może właśnie dlatego – wykazuje wysoką świadomość zdrowotną i odpowiedzialność zawodową. Młodzi pracownicy coraz częściej dbają o zdrowie, kondycję psychiczną, a także rzadziej nadużywają zwolnień lekarskich. Owszem, potrafią być nadmiernie roszczeniowi, ale dotyczy to również kwestii podstawowych, takich jak bezpieczeństwo stanowiska pracy czy ogólnie pojęte BHP – na te aspekty są zdecydowanie bardziej wyczuleni niż chociażby pokolenie ich rodziców – komentuje Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy i prezes Conperio.

– Dla wielu z nich praca nie stanowi całego sensu życia, ale jest dodatkiem do realizacji innych planów i korzystania z życia na własnych zasadach. Zetki obserwowały ciężką pracę swoich rodziców, często związaną z wyrzeczeniami i nie chcą powtarzać tego modelu. Gdy coś im nie odpowiada, częściej po prostu zmieniają pracę niż uciekają się do fikcyjnego L4 – dodaje.

Z danych Conperio wynika, że w ubiegłym roku co trzecie L4 w Polsce było wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Nadużycia te generują ogromne koszty dla firm – od strat finansowych, przez spadek efektywności zespołów, po konieczność reorganizacji pracy.

– Polacy mają niestety wyraźną skłonność do nadużywania zwolnień lekarskich, jednak pokolenie Z wyróżnia się tu pozytywnie. Niska absencja w tej grupie to budujący sygnał dla pracodawców – pokazuje, że młodzi pracownicy mogą być stabilnym i odpowiedzialnym elementem zespołu, o ile odpowiednio się ich zaangażuje – podkreśla Mikołaj Zając.

