Wakacje kredytowe klientów dużym problemem dla dwóch banków. Jest kara

Wygodne rozwiązanie dla osób spłacających kredyty w złotówkach obróciło się w końcu przeciwko bankom. Dzięki ustawie o finansowaniu społecznościowym od sierpnia 2022 roku do końca 2024 roku kredytobiorcy mogli skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłaty maksymalnie 12 rat kredytu hipotecznego.

Okazuje się, że Pekao oraz Pekao Bank Hipoteczny skracały okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego i nieproporcjonalnie wydłużały czas jego spłaty, co narażało klientów na podniesienie całkowitego kosztu kredytu. Za te praktyki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce ukarać dwa banki z grupy Pekao (Bank Polska Kasa Opieki oraz Pekao Bank Hipoteczny) wielomilionową karą.

Banki realizowały wnioski o zawieszenie rat niezgodnie z ustawą

Celem ustawy o finansowaniu społecznościowym była pomoc kredytobiorcom w czasie, kiedy wysokie stopy procentowe powodowały poważny wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych.

Obydwa banki w tym samym czasie stosowały ten sam – niezgodny z ustawą – model realizacji wniosków o wakacje kredytowe. Z jednej strony skracały okres zawieszenia spłaty kredytu, z drugiej – nieproporcjonalnie wydłużały okres kredytowania.

Kiedy klient banku składał wniosek o wakacje kredytowe w ostatnim miesiącu kwartału, w którym przysługiwało zawieszenie opłacania składek, zawieszenia udzielano nie na pełny miesiąc, lecz od dnia złożenia wniosku do końca miesiąca. Dotyczyło to też sytuacji, gdy wniosek obejmował kilka miesięcy, w tym ostatni miesiąc kwartału. Dodatkowo, wymienione banki automatycznie wydłużały okres kredytowania o pełen miesiąc. Oznaczało to, że klienci spłacali kredyt dłużej, niż wynikałoby to z faktycznego czasu zawieszenia, a to mogło podnosić całkowite koszty kredytu przez naliczone odsetki.

BankPekaonie zgadza się z zarzutami przedstawionymi przez UOKIK i informuje, że „żadne z kontrolowanych zachowań nie stanowiło praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów i nie stało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami”. – Zarzuty dotyczą około 4 proc. wszystkich wniosków o tzw. ustawowe wakacje kredytowe – poinformował Paweł Jurek, rzecznik prasowy Banku Pekao dodając, że po szczegółowym zapoznaniu się z decyzją i jej uzasadnieniem bank zdecyduje o odwołaniu się do sądu.

Bolesna kara od UOKiK

Za nieprawidłową realizację wniosków o wakacje kredytowe, banki mają zapłacić kary w wysokości:

Bank Polska Kasa Opieki SA – 117 801 000 zł

Pekao Bank Hipoteczny SA – 1 183 304 zł

Już w lipcu 2022 roku UOKiK piętnował sposób realizacji wakacji kredytowych przez banki informując, że wymaganie osobnego wniosku na zawieszenie spłaty rat w każdym kwartale obowiązywania wakacji kredytowych, a nawet osobnego wniosku na spłatę poszczególnej raty jest praktyką nieakceptowalną.

