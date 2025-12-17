TVN na sprzedaż? Jest rekomendacja Warner Bros. Discovery

Na początku grudnia Netflix ogłosił zawarcie umowy na przejęcie studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros. Discovery wraz z działalnością streamingową. Wartość transakcji ustalono na 72 mld dolarów, co czyni ją jedną z największych operacji w historii współczesnej branży rozrywkowej.

Warner Bros. Discovery zarekomendował ofertę Netflixa

Teraz Warner Bros. Discovery poinformował, że zarekomendował akcjonariuszom przyjęcie oferty złożonej przez Netflixa, a zarazem odrzucenie propozycji Paramount.

Jak już informowaliśmy, przed finalizacją przejęcia Warner Bros. Discovery wydzieli segment telewizyjny do osobnej spółki Discovery Global. To tam pozostaną m.in. TVN, CNN, Discovery Channel i platforma Discovery+. Dopiero po zakończeniu tego procesu – planowanym na trzeci kwartał 2026 roku – umowa z Netflixem zostanie sfinalizowana.

Dzięki transakcji Netflix uzyska dostęp do rozbudowanego katalogu produkcji, w tym do marek takich jak „Gra o Tron” czy „Harry Potter”, a także do bazy blisko 130 mln subskrybentów usług streamingowych Warnera.

Rekomendację odnotowała giełda. Akcje Warner Bros. Discovery spadły w notowaniach przedsesyjnych o 1,3 proc., podczas gdy akcje Netflixa wzrosły o 1,8 proc. Straciły również akcje Paramount, które spadły o 0,7 proc.

Przypomnijmy, że oferta Paramount była wyższa niż Netflixa – łącznie byłoby to 108 mld dolarów. Paramount chciał jednak wykupić całe przedsiębiorstwo, łącznie z kanałami telewizyjnymi CNN, TNT i polskim TVN. Netfflix zaproponował wspomniane 72 mld dolarów, ale nie był zainteresowany siecią kablową Warner Bros. Discovery.

Warner Bros. Discovery to globalny koncern medialny, który powstał w wyniku połączenia WarnerMedia i Discovery. Spółka posiada w portfolio m.in. Warner Bros. Pictures, HBO, DC, Discovery Channel, CNN i Cartoon Network.

Czytaj też:

Netflix chce kupić część WBD. Twórcy zaniepokojeni fuzjąCzytaj też:

Prowadząca potwierdziła. TVN zamyka program po jednym sezonie