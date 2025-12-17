Będzie drożej? W ostatnim możliwym dniu URE zatwierdził taryfy na prąd w 2026 roku

Minister energii Miłosz Motyka niedawno zapowiadał, że ceny prądu w taryfach zatwierdzanych przez URE na 2026 rok mogą być „zbliżone do 500 zł za MWh”.

Prezes URE miał czas tylko do 17 grudnia na zatwierdzenie nowych taryf na energię elektryczną obowiązujących w 2026 roku. W ostatniej chwili ogłosił, że od 1 stycznia wyniosą średnio 495 zł za MWh.

Obecne taryfy na prąd obowiązują do końca grudnia

Pod koniec września Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej, także dla gospodarstw domowych, obowiązujące jeszcze do końca 2025 roku. Do wrześniowej decyzji musiało się dostosować kilka firm: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea, Energa Obrót oraz Tauron.

Średnia cena energii w jeszcze obowiązujacych taryfach wynosi 572,64 zł za MWh.

Zgodnie z prawem, dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku obowiązuje mechanizm mrożenia cen na poziomie 500 zł/MWh netto. Zniknie od 1 stycznia.

Uzasadniony optymizm ministra energii

Minister energii tłumaczył swoje optymistyczne stanowisko w sprawie rachunków za prąd po nowym roku w odpowiedzi na interpelację poselską: „Zrekalkulowane na IV kwartał br. taryfy wpisują się w długotrwały trend obniżki cen na rynkach hurtowych energii elektrycznej, co pozwala antycypować, iż ceny w taryfach na 2026 r. będą jeszcze niższe i zbliżone do poziomu 500 zł/MWh. W związku z tym Rząd RP nie przewiduje konieczności mrożenia cen energii elektrycznej w 2026 r”. – podkreślił minister.

Poinformował także, że resort energii „realizuje dodatkowe działania o charakterze systemowym, które mają sprzyjać dalszemu obniżaniu kosztów energii lub umożliwić odbiorcom bardziej efektywne zarządzanie jej zużyciem”.

Chodzi o możliwość skorzystania z umów z ceną dynamiczną za prąd, możliwość uczestniczenia przez odbiorców końcowych w procesie agregacji, czyli łączenia mocy lub energii od wielu odbiorców, wytwórców (np. z OZE) oraz posiadaczy magazynów, a także o uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) i instalowanie liczników zdalnego odczytu.