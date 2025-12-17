Ponad 20 proc. bezrobocie. W tych powiatach o pracę najtrudniej

„Opublikowaliśmy obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów, stan na dzień 30 czerwca 2025 r”. – komunikuje Główny Urząd Statystyczny (GUS) w poście na platformie X.

Jak czytamy w obwieszczeniu Prezesa GUS: „przeciętna stopa bezrobocia w kraju, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., wyniosła 5,1 proc”.

GUS opublikował także dane dotyczące bezrobocia w poszczególnych powiatach kraju. Tutaj robi się naprawdę ciekawie, ponieważ sytuacja znacząco różni się w zależności od regionu Polski. Wahania są ogromne – od zaledwie 1,1 proc. w najniżej notowanych powiatach aż do ponad 20 proc. w tych z najwyższym bezrobociem, co pokazuje, jak bardzo lokalny rynek pracy może odbiegać od uśrednionej stopy bezrobocia w kraju.

Powiat poznańskie liderem

Analiza danych GUS pokazuje, że najniższe bezrobocie koncentruje się w dużych miastach i południowych województwach. W czołówce znajdują się powiaty z województw wielkopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Królem najniższej stopy bezrobocia jest powiat poznański z wynikiem 1,1 proc.

Najwyższe stopy bezrobocia w Polsce

Najwyższe bezrobocie występuje w mniejszych, peryferyjnych powiatach, szczególnie w województwach mazowieckim, podkarpackim, lubelskim oraz zachodniopomorskim.

Top 5 powiatów o najwyższym bezrobociu:

Szydłowiecki (województwo mazowieckie) – 21,9 proc. Brzozowski (województwo podkarpackie) – 19,4 proc. Przysuski (województwo mazowieckie) – 17,9 proc. Leski (województwo podkarpackie) – 17,5 proc. Białogardzki (województwo zachodniopomorskie) – 16,8 proc.

GUS zbadał również nastroje konsumentów. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), mierzący tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł w grudniu 2025 r. −9,9 i pozostał bez zmian względem listopada.

Wśród składowych wskaźnika poprawiły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz finansów gospodarstw domowych (wzrosty odpowiednio o 2,2 p. proc. i 2,1 p. proc.), natomiast pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 2,1 p. proc., 1,7 p. proc. i 0,3 p. proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 1–10 grudnia 2025 r. na próbie 1 378 osób. Jednocześnie grudniowe dane GUS pokazują stabilizację oczekiwań inflacyjnych Polaków względem poprzedniego miesiąca – wskaźnik przewidywanych zmian cen konsumpcyjnych wskazuje, że liczba konsumentów spodziewających się wzrostu cen pozostaje zbliżona do liczby przewidujących spadek.

