Bezrobocie w Polsce. Takiej sytuacji nie było od miesięcy

Z danych przekazanych we wtorek przez Eurostat wynika, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku 3,2 proc., czyli tyle samo co we wrześniu i w sierpniu.

Bezrobocie w Polsce. Znów jesteśmy unijnym wiceliderem

Możemy mieć powody do zadowolenia nie tylko dlatego, że bezrobocie w Polsce nie rośnie, ale również ze względu na fakt, iż jest ono niemal dwukrotnie niższe niż średnia unijna (6 proc.). Ponadto, po miesiącach przerwy wróciliśmy na pozycję wicelidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej (w lipcu wylądowaliśmy – jak się okazało tylko na chwilę – poza podium). Wyprzedza nas jedynie Malta, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w październiku 3,1 proc. Drugie miejsce dzielimy wraz z wrześniowym liderem, czyli Czechami (nasi południowi sąsiedzi byli na pierwszym miejscu ex aequo z Maltą). Na trzecim miejscu uplasowała się natomiast Bułgaria z odczytem na poziomie 3,6 proc.

Najwyższą stopę bezrobocia tradycyjnie odnotowano w Hiszpanii – 10,5 proc., którą dogania pod tym względem Finlandia (10,3 proc.). To jedyne kraje UE, które mierzą się z dwucyfrowym bezrobociem.

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w październiku 578 tys. wobec 574 tys. miesiąc wcześniej.

Nieco inaczej prezentują się dane dotyczące bezrobocia w Polsce przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przed tygodniem urząd przekazał, że stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku 5,6 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Październik był pierwszym od maja miesiącem, w którym bezrobocie w Polsce nie wzrosło. Nieznacznie wzrosła natomiast liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Z danych przekazanych przez GUS wynika, że w październiku wyniosła ona 867,3 tys. wobec 866,1 tys. miesiąc wcześniej.

Różnice między danymi GUS a Eurostatu wynikają z metodologii. Eurostat pod pojęciem bezrobocia rozumie osoby, które aktywnie poszukują pracy, a mają problem z jej znalezieniem. Wyłącza więc liczną grupę osób, które są zarejestrowane w urzędzie, gdyż zależy im na statusie bezrobotnego, który umożliwia m.in. nieodpłatną opiekę zdrowotną.

