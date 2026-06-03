Obniżka stóp procentowych? Ekspert wskazuje możliwy termin

Najbardziej wyczekiwana decyzja początku czerwca została już podjęta. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na niezmienionym poziomie.

– RPP zostawia stopy bez zmian i nikogo to nie powinno dziwić. Po marcowej obniżce Rada wyraźnie przeszła w tryb obserwacji, a ostatnie odczyty inflacji, podbijane głównie cenami paliw, nie dają jej argumentów do dalszego luzowania. To nie jest pauza przed cięciem – to świadome przeczekanie, aż obraz się wyklaruje – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Co decyzja RPP oznacza dla kredytobiorców?

Zdaniem eksperta wtorkowa decyzja RPP oznacza dla kredytobiorców przede wszystkim przewidywalność, ale nie przynosi jeszcze realnej ulgi.

– Rata kredytu o zmiennym oprocentowaniu pozostaje tam, gdzie była, a osoby liczące na szybki spadek WIBOR-u muszą uzbroić się w cierpliwość. Banki i tak aktualizują oprocentowanie z opóźnieniem, więc nawet ewentualna obniżka jesienią nie przełoży się na niższą ratę z dnia na dzień – wskazuje Piotr Juszczyk.

Ekspert podkreśla, że kluczowe znaczenie będą miały kolejne komunikaty i ton wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej.

– Jeśli ton będzie jastrzębi, scenariusz podwyżek, jeszcze niedawno czysto akademicki, wróci do gry. Jeśli będzie gołębi, rynek zacznie wyceniać kolejne cięcie pod koniec roku. Stawiałbym, że do końca 2026 roku zobaczymy stopy z „trójką z przodu”, ale droga do tego będzie bardziej wyboista, niż zakładano w styczniu – ocenia ekspert inFaktu.

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Aktualne stopy procentowe NBP

Po czerwcowym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostają na następującym poziomie:

stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami większości ekonomistów i uczestników rynku finansowego. Teraz uwaga inwestorów oraz kredytobiorców będzie skupiona przede wszystkim na kolejnych danych dotyczących inflacji i kondycji gospodarki, które mogą wpłynąć na przyszłe decyzje RPP.

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