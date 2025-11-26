Bezrobocie w Polsce. Optymistyczne dane potwierdziły się?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w środę dane dotyczące stopy bezrobocia w październiku. Wyniosła ona 5,6 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Tym samym GUS potwierdził zaprezentowane na początku miesiąca wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Październik to pierwszy od maja miesiąc, w którym stopa bezrobocia w Polsce nie rośnie.

Bezrobocie w Polsce. Spadek powstrzymany

Nieznacznie wzrosła natomiast liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Z danych przekazanych przez GUS wynika, że w październiku wyniosła ona 867,3 tys. wobec 866,1 tys. miesiąc wcześniej. Pozytywna wiadomość jest taka, że dzisiejsze dane są lepsze niż wstępne prognozy resortu pracy, które wskazywały, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w poprzednim miesiącu – 868,3 tys. GUS podał również, że liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 114,6 tys. wobec 121,4 tys. poprzednio.

GUS przedstawił również dane dotyczące stopy bezrobocia, liczonej zgodnie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), która określa, jaki procent ludności pracuje lub aktywnie szuka pracy. Okazuje się, że w trzecim kwartale tego roku stopa bezrobocia wyniosła 3,1 proc. wobec 2,8 proc. kwartał wcześniej i 2,9 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród najmłodszych, czyli osób w wieku 15-24 lata (12,4 proc.). Zdecydowanie niższe wartości wystąpiły w pozostałych grupach wiekowych:

25-34 lata – 4 proc.,

35-44 lata – 2 proc.

W grupie osób w wieku niemobilnym (45-59/64 lata) stopa bezrobocia wyniosła 2,3 proc.

W okresie lipiec-wrzesień br. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17.923 tys., z czego 17.361 tys. stanowili pracujący, natomiast 562 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wiekowej liczyła 12.440 tys. osób.

