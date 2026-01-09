Wojsko otwiera drzwi dla ochotników. Oto terminy i zarobki w 2026 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało plan Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej na 2026 rok, obejmujący dziewięć turnusów w ponad 70 lokalizacjach. Szkolenie podstawowe trwa maksymalnie 27 dni, a uczestnicy otrzymują 6300 zł brutto oraz pełny pakiet świadczeń, w tym zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i opiekę medyczną. Program szkolenia opracowany przez Wojsko Polskie obejmuje zajęcia taktyczne, podstawy strzelectwa, elementy walki wręcz i obsługę sprzętu wojskowego.

Powołania do wojska

Jak podaje serwis superbiz.se.pl, pierwsze powołania ruszą 12 stycznia 2026 r. Turnusy zaplanowano w terminach: 12.01–7.02, 9.02–7.03, 9.03–4.04, 4.05–30.05, 8.06–4.07, 13.07–8.08, 17.08–12.09, 28.09–24.10 oraz 16.11–12.12. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach zachęca, że to propozycja dla osób chcących zdobyć doświadczenie wojskowe i przekonać się, jak wygląda służba w praktyce.

Rekrutacja odbywa się trzema drogami: online, telefonicznie lub stacjonarnie. Kandydaci muszą spełnić kilka podstawowych warunków: posiadać polskie obywatelstwo, mieć ukończone 18 lat, legitymować się co najmniej wykształceniem podstawowym, być niekaranym i mieć zdolność do odbycia służby. Osoby pracujące objęte są ochroną stosunku pracy, a po ukończeniu szkolenia otrzymują pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej.

Kto może dostać wezwanie?

Jak wynika z rozporządzenia MON, powołania do służby w 2026 r. potrwają od 2 lutego do 30 kwietnia. Na wezwanie mogą oczekiwać różne grupy obywateli. Obowiązkowo stawić się powinni mężczyźni z rocznika 2007, którzy tworzą tzw. grupę podstawową. Komisja obejmie także mężczyzn urodzonych w latach 2002–2006, jeśli wcześniej się na nią nie zgłosili, a także kobiety z roczników 1999–2007 wykonujące zawody medyczne. Do wezwania kwalifikują się również osoby po 60. roku życia, które nadal nie uregulowały stosunku do służby wojskowej, oraz ci, którym kończy się okres czasowej niezdolności do służby.

Dobrowolna służba pozostaje jedną z najbardziej dostępnych form wejścia w struktury wojska, oferując zarówno wynagrodzenie, jak i realne przygotowanie do dalszej kariery w siłach zbrojnych.

