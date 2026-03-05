Prof. Bugaj: Prezydencki pomysł to „ustawka”. Nie wykluczam, że podpisze ustawę

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Prezydent Karol Nawrocki intensywnie zastanawia się nad dalszymi krokami w sprawie ustawy dotyczącej programu SAFE. Podczas wspólnej konferencji z szefem Narodowego Banku Polskiego ogłosił jednak alternatywę w postaci programu „polski SAFE 0 proc”. To sensowna propozycja?

Prof. Ryszard Bugaj: Słuchając tej propozycji, ja również odniosłem wrażenie, że mamy do czynienia z pewną inscenizacją, „ustawką”.

Własna koncepcja to szukanie pretekstu, by zawetować ustawę forsowaną przez obecną ekipę rządzącą?

Wcale nie jest powiedziane, czy prezydent ostatecznie zdecyduje się na kroki idące w tę stronę. Nie wykluczam, że to przygotowanie gruntu pod podpisanie ustawy o programie SAFE.

I jak to wytłumaczy?

Całą odpowiedzialność zrzuci na rząd i premiera Tuska – i takiego scenariusza bym się spodziewał.

A co jeśli jednak zawetuje ustawę?