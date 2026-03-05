Seniorzy mają czas do 30 kwietnia. ZUS wysłał pismo

Sezon rozliczeń PIT w pełni. Kwestia ta dotyczy wielu seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował o zakończeniu wysyłki formularzy za 2025 rok. Ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 trafiło do osób, które w ubiegłym roku choćby tylko raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych.

ZUS o formularzach PIT

Osoba, która dostała deklarację PIT-40A nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, ZUS potrąci odpowiednią kwotę ze świadczenia za kwiecień tego roku.

– PIT-40A adresowany jest do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł – przypomina ZUS.

– Dokument ten trafił także do osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce – dodaje.

Z kolei seniorzy, którzy otrzymają PIT-11A lub PIT-11 mogą samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 rok wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

PIT-11A dostały osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.

PIT-11A otrzymują także emeryci i renciści, którzy:

nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,

w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS,

mieli nadpłatę podatku,

złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,

złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

PIT-11 otrzymały osoby, które pobrały w ubiegłym roku:

świadczenie należne po osobie zmarłej,

alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

ZUS przypomina, że aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, trzeba do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Odliczenia nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

Seniorzy idą z duchem czasu

Kogo ZUS nie rozlicza? Instytucja wskazuje, że chodzi tu przede wszystkim o osoby mieszkające w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że wielu seniorów idzie z duchem czasu. Trzy czwarte badanych w wieku 50 plus (76,5 proc.) zadeklarowało, że rozlicza swój PIT droga elektroniczną. W młodszych grupach wiekowych odsetek odpowiedzi na „tak” był niższy.

