Polskie firmy zapomniały o tej uldze? Zainteresowanie maleje
Polskie firmy zapomniały o tej uldze? Zainteresowanie maleje

Dodano: 
Przedsiębiorca
Przedsiębiorca Źródło: Shutterstock / antoniodiaz
286 tys. - tyle wniosków o wakacje od ZUS wpłynęło na pierwsze trzy miesiące tego roku. To mniej niż na sam styczeń 2025 roku.

Niebawem minie 1,5 roku od wprowadzenia tzw. wakacji składkowych, znanych również pod nazwą wakacje od ZUS. Od listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Chodzi o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Wakacje od ZUS tracą popularność

Wniosek o wakacje od ZUS przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi w marcu musieli złożyć wniosek do końca lutego.

Z najnowszych danych przekazanych przez ZUS wynika, że z wnioskiem o ulgę na marzec wystąpiło niemal 65 tys. płatników, podczas gdy miesiąc wcześniej wniosków było 87,2 tys., a w styczniu 134 tys. W sumie na pierwsze trzy miesiące tego roku wpłynęło 286 tys. wniosków. To mniej niż na sam styczeń 2025 roku, gdy dokumentów było 323,2 tys. (na luty i marzec zeszłego roku odpowiednio 106,6 tys. i 76 tys.).

W poprzednim miesiącu sam ZUS podkreślał, że „zainteresowanie ulgą w pierwszych miesiącach 2026 roku jest zauważalnie niższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku”. Jak widać dane za kolejny miesiąc potwierdzają ten trend.

ZUS poinformował również, że w zdecydowanej większości przypadków przedsiębiorcy spełniają warunki wakacji składkowych. – Z dotychczasowych rozstrzygnięć aż 96 proc. zakończyło się przyznaniem zwolnienia ze składek – informuje ZUS na platformie X.

Źródło: ZUS