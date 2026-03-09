Złoty dostaje łupnia. Dolar, frank i funt ostro w górę

Poniedziałek przyniósł niemiłą niespodziankę dla złotego. Notowania czterech głównych walut idą w górę. Ogromny wpływ na dzisiejsze ceny ma rzecz jasna dynamiczna sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Dolar odzyskuje formę, funt coraz bardziej zbliża się do 5 zł, a frank wprost wystrzelił. To właśnie szwajcarska waluta odnotowuje dziś największą zwyżkę. Tylko euro minimalnie drgnęło – wzrost jest symboliczny, co przynajmniej częściowo łagodzi osłabienie złotego.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Dziś dolar kosztuje 3,7075 zł. W piątek kurs wynosił 3,6962 zł. To wzrost o 0,0113 zł, czyli 1,13 gr. Złoty nieco słabnie wobec dolara.

Euro (EUR)

Poniedziałkowy kurs euro wynosi 4,2836 zł wobec 4,2782 zł w piątek. To wzrost o 0,0054 zł, czyli 0,54 gr. Złoty traci nieznacznie względem wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,7569 zł. W piątek kosztował 4,7262 zł. To wzrost o 0,0307 zł, czyli 3,07 gr. Złoty osłabia się wyraźniej wobec franka.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9456 zł wobec 4,9251 zł w piątek. To wzrost o 0,0205 zł, czyli 2,05 gr. Brytyjska waluta rośnie w szybkim tempie wobec złotego.

Podsumowanie dnia

USD: +1,13 gr (z 3,6962 zł do 3,7075 zł)

EUR: +0,54 gr (z 4,2782 zł do 4,2836 zł)

CHF: +3,07 gr (z 4,7262 zł do 4,7569 zł)

GBP: +2,05 gr (z 4,9251 zł do 4,9456 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 9 marca

dolar – 3,7075 zł

euro – 4,2836 zł

frank szwajcarski – 4,7569 zł

funt szterling – 4,9456 zł

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 2 do 6 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 6 marca

dolar – 3,6962 zł

euro – 4,2782 zł

frank szwajcarski – 4,7262 zł

funt szterling – 4,9251 zł

Kursy walut – czwartek, 5 marca

dolar – 3,6771 zł

euro – 4,2739 zł

frank szwajcarski – 4,7205 zł

funt szterling – 4,9108 zł

Kursy walut – środa, 4 marca

dolar – 3,6770 zł

euro – 4,2685 zł

frank szwajcarski – 4,6935 zł

funt szterling – 4,9125 zł

Kursy walut – wtorek, 3 marca

dolar – 3,6820 zł

euro – 4,2732 zł

frank szwajcarski – 4,6853 zł

funt szterling – 4,8962 zł

Kursy walut – poniedziałek, 2 marca

dolar –3,6056 zł

euro –4,2304 zł

frank szwajcarski – 4,6696 zł

funt szterling – 4,8215 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

