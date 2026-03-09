Złoty dostaje łupnia. Dolar, frank i funt ostro w górę

Poniedziałek przyniósł niemiłą niespodziankę dla złotego. Notowania czterech głównych walut idą w górę. Ogromny wpływ na dzisiejsze ceny ma rzecz jasna dynamiczna sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Dolar odzyskuje formę, funt coraz bardziej zbliża się do 5 zł, a frank wprost wystrzelił. To właśnie szwajcarska waluta odnotowuje dziś największą zwyżkę. Tylko euro minimalnie drgnęło – wzrost jest symboliczny, co przynajmniej częściowo łagodzi osłabienie złotego.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Dziś dolar kosztuje 3,7075 zł. W piątek kurs wynosił 3,6962 zł. To wzrost o 0,0113 zł, czyli 1,13 gr. Złoty nieco słabnie wobec dolara.
Euro (EUR)
Poniedziałkowy kurs euro wynosi 4,2836 zł wobec 4,2782 zł w piątek. To wzrost o 0,0054 zł, czyli 0,54 gr. Złoty traci nieznacznie względem wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,7569 zł. W piątek kosztował 4,7262 zł. To wzrost o 0,0307 zł, czyli 3,07 gr. Złoty osłabia się wyraźniej wobec franka.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,9456 zł wobec 4,9251 zł w piątek. To wzrost o 0,0205 zł, czyli 2,05 gr. Brytyjska waluta rośnie w szybkim tempie wobec złotego.
Podsumowanie dnia
- USD: +1,13 gr (z 3,6962 zł do 3,7075 zł)
- EUR: +0,54 gr (z 4,2782 zł do 4,2836 zł)
- CHF: +3,07 gr (z 4,7262 zł do 4,7569 zł)
- GBP: +2,05 gr (z 4,9251 zł do 4,9456 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – poniedziałek, 9 marca
- dolar – 3,7075 zł
- euro – 4,2836 zł
- frank szwajcarski – 4,7569 zł
- funt szterling – 4,9456 zł
Notowania w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 2 do 6 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
- dolar – 3,6962 zł
- euro – 4,2782 zł
- frank szwajcarski – 4,7262 zł
- funt szterling – 4,9251 zł
Kursy walut – czwartek, 5 marca
- dolar – 3,6771 zł
- euro – 4,2739 zł
- frank szwajcarski – 4,7205 zł
- funt szterling – 4,9108 zł
Kursy walut – środa, 4 marca
- dolar – 3,6770 zł
- euro – 4,2685 zł
- frank szwajcarski – 4,6935 zł
- funt szterling – 4,9125 zł
Kursy walut – wtorek, 3 marca
- dolar – 3,6820 zł
- euro – 4,2732 zł
- frank szwajcarski – 4,6853 zł
- funt szterling – 4,8962 zł
Kursy walut – poniedziałek, 2 marca
- dolar –3,6056 zł
- euro –4,2304 zł
- frank szwajcarski – 4,6696 zł
- funt szterling – 4,8215 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
