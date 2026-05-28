Euro nieco w dół, dolar nieco w górę. Kursy walut 28 maja 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 28 maja za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6463 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2355 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6224 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8866 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Dolar w górę, euro w dół

Kursy walut – czwartek, 28 maja

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – środa, 27 maja

dolar – 3,6404 zł

euro – 4,2393 zł

frank szwajcarski – 4,6306 zł

funt szterling – 4,8950 zł

Kursy walut – wtorek, 26 maja

dolar – 3,6394 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6388 zł

funt szterling – 4,9044 zł

Kursy walut – poniedziałek, 25 maja

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2352 zł

frank szwajcarski – 4,6530 zł

funt szterling – 4,9078 zł

Kursy walut – piątek, 22 maja

dolar – 3,6571 zł

euro – 4,2453 zł

frank szwajcarski – 4,6514 zł

funt szterling – 4,9104 zł

Kursy walut – czwartek, 21 maja

dolar – 3,6529 zł

euro – 4,2460 zł

frank szwajcarski – 4,6409 zł

funt szterling – 4,9078 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

