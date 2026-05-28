Euro nieco w dół, dolar nieco w górę. Kursy walut 28 maja 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 28 maja za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6463 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2355 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6224 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8866 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Dolar w górę, euro w dół
Kursy walut – czwartek, 28 maja
- dolar –3,6463 zł
- euro –4,2355 zł
- frank szwajcarski – 4,6224 zł
- funt szterling – 4,8866 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – środa, 27 maja
- dolar – 3,6404 zł
- euro – 4,2393 zł
- frank szwajcarski – 4,6306 zł
- funt szterling – 4,8950 zł
Kursy walut – wtorek, 26 maja
- dolar – 3,6394 zł
- euro – 4,2352 zł
- frank szwajcarski – 4,6388 zł
- funt szterling – 4,9044 zł
Kursy walut – poniedziałek, 25 maja
- dolar – 3,6374 zł
- euro – 4,2352 zł
- frank szwajcarski – 4,6530 zł
- funt szterling – 4,9078 zł
Kursy walut – piątek, 22 maja
- dolar – 3,6571 zł
- euro – 4,2453 zł
- frank szwajcarski – 4,6514 zł
- funt szterling – 4,9104 zł
Kursy walut – czwartek, 21 maja
- dolar – 3,6529 zł
- euro – 4,2460 zł
- frank szwajcarski – 4,6409 zł
- funt szterling – 4,9078 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
