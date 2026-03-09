Kolejna podwyżka opłat na znanej autostradzie. Zacznie się 11 marca

11 marca, czyli już w najbliższą środę o godz. 6.00 zostanie wprowadzona zmiana stawek opłat za przejazd 150 km koncesyjnym odcinkiem autostrady A2. Jak informuje spółka Autostrada Wielkopolska, obowiązująca od tego dnia stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić:

20 PLN – Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1,

40 PLN – Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach),

69 PLN – Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),

105 PLN – Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),

160 PLN – Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami),

400 PLN – Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne).

Nowe stawki za przejazd autostradą A2

Koszt przejazdu każdego z trzech 50-kilometrowych odcinków koncesyjnej autostrady A2 wzrośnie z 37 do 40 zł. To oznacza, że pokonanie trasy z Konina do Nowego Tomyśla będzie kosztowało teraz 120 zł. Jak zauważa RMF FM, w ciągu ostatnich sześciu lat koszt przejazdu A2 się podwoił.

Jak podkreśla spółka w komunikacie, przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest w żadnym zakresie finansowany ani dotowany ze środków publicznych. Utrzymanie i rozwój tej części autostrady są pokrywane wyłącznie z przychodów koncesjonariusza. Jednocześnie pobierane opłaty zawierają 23 proc. podatku VAT, co oznacza, że część każdej wniesionej przez kierowców opłaty trafia bezpośrednio do budżetu państwa.

Autostrada Wielkopolska poinformowała również o utrzymaniu 50 procentowej ulgę dla kategorii 6 pojazdów (motocykle) za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. Stawka dla motocykli na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, na którym obowiązują stawki opłat ustanowione przez Ministerstwo Infrastruktury jest taka sama jak dla pojazdów osobowych.

Spółka podkreśla, że decyzja dotycząca waloryzacji stawek opłat została podjęta w oparciu o analizę rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz realizowanych projektów inwestycyjnych.

