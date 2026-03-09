Ważny komunikat ws. wypłat 800 plus. Nie warto przeoczyć tego terminu
Rodzice z dzieckiem
Ponad 2 miliony wniosków złożyli rodzice i opiekunowie na nowy okres świadczeniowy 800 plus. Kancelaria Premiera zwraca uwagę, że nie warto przeoczyć jednego terminu.

Na początku czerwca rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Wnioski na nowy okres można jednak składać już od 1 lutego. Jak poinformowała Kancelaria Premiera na platformie X, do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli 2,2 mln wniosków. – Już 2,2 mln wniosków złożyli rodzice i opiekunowie na nowy okres wypłat – czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera.

Wnioski o 800 plus rodzice i opiekunowie mogą składać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

800 plus. Wniosek najlepiej do kwietnia

Kancelaria Premiera zwraca uwagę, że aby zachować ciągłość wypłat należy złożyć wniosek o 800 plus do końca kwietnia. Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku, nie tracą prawa do świadczenia, ale na jego wypłatę będą musiały trochę poczekać. W przypadku złożenia dokumentu w terminie od 1 do 31 maja br. rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 lipca br. z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli złożymy wniosek od 1 do 30 czerwca, świadczenie zostanie wypłacone w terminie do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Składając wniosek po 30 czerwca, 800 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

1 kwietnia minie 10 lat od wprowadzenia w Polsce 500 plus (waloryzacja do kwoty 800 zł nastąpiła wraz z początkiem 2024 roku). Co jakiś czas pojawiają się głosy dotyczące konieczności reformy świadczenia. W ostatnim czasie duży rozgłos zyskała propozycja ekspertów Klubu Jagiellońskiego. Przewiduje ona zastąpienie 800 plus jednorazową wpłatą w wysokości 200 tys. zł na nowo narodzone dziecko. Kwota ta miałaby zasilić Fundusz Przyszłości w ramach którego środki byłyby gromadzone na indywidualnych kontach i inwestowane, co ma chronić je przed inflacją – zjawiskiem, które drastycznie obniżyło realną wartość dotychczasowych świadczeń. Rodzice mogliby korzystać z tych pieniędzy na konkretne cele: edukację, ochronę zdrowia czy wkład własny na pierwsze mieszkanie dla dziecka.

Eksperci wskazują, że dzięki likwidacji 800 plus udałoby się uwolnić miliardy złotych w budżecie. W ich ocenie świadczenie to stanowi ogromne obciążenie dla finansów państwa, a jego wpływ na demografię okazał się znikomy. Wprowadzenie 200 tys. zł na dziecko miałoby być „bezpiecznikiem” i realnym kapitałem startowym, który w przeciwieństwie do obecnych programów, faktycznie dawałby szansę na lepszy start w dorosłość.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów