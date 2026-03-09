Ważny komunikat ws. wypłat 800 plus. Nie warto przeoczyć tego terminu

Na początku czerwca rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Wnioski na nowy okres można jednak składać już od 1 lutego. Jak poinformowała Kancelaria Premiera na platformie X, do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli 2,2 mln wniosków. – Już 2,2 mln wniosków złożyli rodzice i opiekunowie na nowy okres wypłat – czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera.

Wnioski o 800 plus rodzice i opiekunowie mogą składać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

800 plus. Wniosek najlepiej do kwietnia

Kancelaria Premiera zwraca uwagę, że aby zachować ciągłość wypłat należy złożyć wniosek o 800 plus do końca kwietnia. Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku, nie tracą prawa do świadczenia, ale na jego wypłatę będą musiały trochę poczekać. W przypadku złożenia dokumentu w terminie od 1 do 31 maja br. rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 lipca br. z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli złożymy wniosek od 1 do 30 czerwca, świadczenie zostanie wypłacone w terminie do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Składając wniosek po 30 czerwca, 800 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

1 kwietnia minie 10 lat od wprowadzenia w Polsce 500 plus (waloryzacja do kwoty 800 zł nastąpiła wraz z początkiem 2024 roku). Co jakiś czas pojawiają się głosy dotyczące konieczności reformy świadczenia. W ostatnim czasie duży rozgłos zyskała propozycja ekspertów Klubu Jagiellońskiego. Przewiduje ona zastąpienie 800 plus jednorazową wpłatą w wysokości 200 tys. zł na nowo narodzone dziecko. Kwota ta miałaby zasilić Fundusz Przyszłości w ramach którego środki byłyby gromadzone na indywidualnych kontach i inwestowane, co ma chronić je przed inflacją – zjawiskiem, które drastycznie obniżyło realną wartość dotychczasowych świadczeń. Rodzice mogliby korzystać z tych pieniędzy na konkretne cele: edukację, ochronę zdrowia czy wkład własny na pierwsze mieszkanie dla dziecka.

Eksperci wskazują, że dzięki likwidacji 800 plus udałoby się uwolnić miliardy złotych w budżecie. W ich ocenie świadczenie to stanowi ogromne obciążenie dla finansów państwa, a jego wpływ na demografię okazał się znikomy. Wprowadzenie 200 tys. zł na dziecko miałoby być „bezpiecznikiem” i realnym kapitałem startowym, który w przeciwieństwie do obecnych programów, faktycznie dawałby szansę na lepszy start w dorosłość.

