Emerytury w Polsce są za niskie? Polacy nie mają wątpliwości

Wraz z początkiem marca nastąpiła tradycyjna podwyżka rent i emerytur. W tym roku waloryzacja miała charakter wyłącznie procentowy, a wskaźnik wyniósł 105,3 proc. Wskaźnik waloryzacji obliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Po waloryzacji minimalna emerytura wzrosła z dotychczasowych 1878,91 zł do 1978,49 zł brutto, czyli o niemal 100 zł. Przeciętna emerytura wynosi ok. 4500 zł brutto.

Polacy o wysokości emerytur w Polsce

Pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost” zapytała Polaków, o to jak oceniają wysokość emerytur w naszym kraju. Zdecydowana większość, bo aż 70,5 proc. ankietowanych uważa, że są one zbyt niskie, a zaledwie 4 proc. uważa je za zbyt wysokie. Niespełna 15 proc. badanych twierdzi, że wysokość obecnych świadczeń w Polsce jest wystarczająca.