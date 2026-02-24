200 tys. zł na start zamiast 800 plus? Rewolucyjna propozycja na stole

Niebawem minie 10 lat od wejścia w życie 500 plus. Z czasem świadczenie to zostało przemianowane na 800 plus i pojawiły się inne zbliżone rozwiązania, jak 300 plus czy babciowe. Od momentu pojawienia się dodatku trwają dyskusje dotyczące jego efektywności i co i rusz pojawiają się propozycje dotyczące zmian w wypłatach. Swój pomysł zaprezentowali właśnie eksperci Klubu Jagiellońskiego. W ich ocenie należy zlikwidować wszelkie świadczenia i zastąpić je jednorazową wpłatą na start.

200 tys. zł na start zamiast 800 plus?

Jak pisze Bankier.pl przedstawiciele Klubu Jagiellońskiego proponują, aby zamiast rozproszonych w czasie wypłat, państwo gwarantowało każdemu nowo narodzonemu obywatelowi kapitał w wysokości 200 tys. zł. Kwota ta miałaby zasilić Fundusz Przyszłości w ramach którego środki byłyby gromadzone na indywidualnych kontach i inwestowane, co ma chronić je przed inflacją – zjawiskiem, które drastycznie obniżyło realną wartość dotychczasowych świadczeń takich jak choćby 800 plus. Rodzice mogliby korzystać z tych pieniędzy na konkretne cele: edukację, ochronę zdrowia czy wkład własny na pierwsze mieszkanie dla dziecka.

Eksperci podnoszą również fakt, że dzięki likwidacji flagowego świadczenia udałoby się uwolnić miliardy złotych w budżecie. 800 plus – jak podkreślają – jest ogromnym obciążeniem dla finansów państwa, a jego wpływ na demografię okazał się znikomy. Wprowadzenie 200 tys. zł na dziecko miałoby być „bezpiecznikiem” i realnym kapitałem startowym, który w przeciwieństwie do obecnych programów, faktycznie dawałby szansę na lepszy start w dorosłość.

Czy państwo stać na proponowane przez ekspertów Klubu Jagiellońskiego rozwiązanie? Autorzy pomysłu przekonują, że byłoby one neutralne budżetowo, gdyż polegałoby na przesunięciu środków, które i tak są wydawane, ale w sposób nieefektywny.

