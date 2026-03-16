Sensacyjna propozycja ws. 800 plus. Jest ruch Sejmu

Jesienią zeszłego roku do sejmowej Komisji ds. Petycji wpłynęła propozycja zakładająca zniesienie 800 plus, a także 13. i 14. emerytury. Autor petycji zaproponował również likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych.

– Wpływy z podatku PIT w 2024 r. wyniosły ok. 97,6 mld zł. Łączny koszt programów 800 plus (ok. 70 mld zł), 13. emerytury (ok. 13 mld zł) i 14. emerytury (ok. 14 mld zł) wyniósł ok. 97 mld zł. Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia – napisano w petycji.

Autor petycji przekonuje, że 800 plus nie doprowadziło do wzrostu dzietności, co było jednym z jego głównych celów i jest to program socjalny bez progów dochodowych, co „kłóci się z definicji z ideą wsparcia socjalnego z budżetu państwa". Z kolei 13. i 14. emerytura "stały się stałym dodatkiem, obciążającym budżet, z ograniczonym wpływem na poprawę sytuacji materialnej części emerytów". Jak przekonuje, zniesienie podatku dochodowego to m.in. większe dochody netto dla wszystkich obywateli, osiągających przychody, podlegające podatkowi PIT, uproszczenie systemu podatkowego (brak rocznych rozliczeń PIT, ulg i skomplikowanych formularzy), jak również zmniejszenie biurokracji i kosztów administracyjnych.

– Zniesienie podatku PIT byłoby rozwiązaniem powszechnym, z którego skorzystaliby wszyscy podatnicy, w tym emeryci i osoby pracujące wychowujące dzieci. System podatkowy stałby się prostszy, bardziej przejrzysty i sprawiedliwy – podsumował autor petycji.

Likwidacji 800 plus nie będzie

Komisja ds. Petycji podczas lutego posiedzenia petycję odrzuciła. Jak podaje serwis pulshr.pl przytoczono opinię Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, w której podkreślono znaczenie podatku PIT jako kluczowego źródła dochodów publicznych. Jego likwidacja miałaby poważne skutki dla finansów zarówno państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Eksperci zwrócili uwagę, że w uzasadnieniu petycji wnioskodawca uwzględnił jedynie dochody budżetu państwa. Likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych skutkowałaby więc nie tylko znacznym zmniejszeniem wpływów państwowych, lecz również istotnym uszczupleniem dochodów samorządów, przede wszystkim gmin i miast na prawach powiatu.

Szefowa komisji Urszula Augustyn zwróciła uwagę, że komisja bazowała na ekspertyzie Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, a także opinii stałego doradcy. Obydwie kończą się tym samym postulatem, aby nie uwzględniać żądania zawartego w petycji. Taki postulat postawiła też poseł sprawozdawca. Nikt nie zgłosił sprzeciwu, dlatego komisja nie uwzględniła żądania będącego przedmiotem petycji.

Polacy nie chcą zmian

W ostatnim czasie głośno było o propozycji ekspertów Klubu Jagiellońskiego, którzy również zaproponowali zniesienie 800 plus, ale w zamian za jednorazową wypłatę 200 tys. zł na start. Kwota ta zasiliłaby Fundusz Przyszłości w ramach którego środki byłyby gromadzone na indywidualnych kontach i inwestowane, co ma chronić je przed inflacją – zjawiskiem, które drastycznie obniżyło realną wartość dotychczasowych świadczeń. Rodzice mogliby korzystać z tych pieniędzy na konkretne cele: edukację, ochronę zdrowia czy wkład własny na pierwsze mieszkanie dla dziecka.

Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że blisko 60 proc. Polaków nie akceptuje tego pomysłu. Popiera go co piąty respondent (19,1 proc.), a 22,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

FAQ najczęstsze pytania o 800 plus

Od kiedy obowiązuje w Polsce 800 plus?

Świadczenie 500 plus weszło w życie 1 kwietnia 2016 roku. Wraz z początkiem 2024 roku nastąpiła waloryzacja do kwoty 800 zł.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o 800 plus można składać od 1 lutego. Przesłanie dokumentów do końca kwietnia gwarantuje ciągłość w wypłatach świadczenia.

Kiedy rusza nowy okres świadczeniowy 800 plus?

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca maja przyszłego roku.