ZUS przypomina o ważnym terminie ws. 800 plus. Rodzice mają miesiąc

Wraz z początkiem czerwca rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Dla rodziców i opiekunów oznacza to konieczność złożenia nowego wniosku o dodatek. Taka możliwość istnieje od początku lutego.

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że do tej pory złożono ponad 3,8 mln wniosków o 800 plus na blisko 5,6 mln dzieci.

Przedstawione wcześniej przez instytucję liczby wskazują, że do końca kwietnia rodzice złożyli ponad 3,5 mln dokumentów na prawie 5 mln dzieci. Przypomnijmy, że złożenie wniosków w kwietniu gwarantowało ciągłość w wypłatach świadczenia. Z powyższych danych wynika, że w przypadku ok. pół miliona dzieci takiej ciągłości nie będzie. ZUS przypomina jednak o kolejnym ważnym terminie.

800 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie

– Jeśli jeszcze nie wysłałeś wniosku, a chcesz otrzymać 800+ za cały okres świadczeniowy zrób to do 30 czerwca – apeluje ZUS.

Złożenie wniosku w maju spowoduje, że pieniądze wpłyną w lipcu, ale z wyrównaniem za czerwiec. Środki za dany miesiąc przepadną, gdy rodzice złożą wniosek po 30 czerwca. 800 plus będzie przysługiwało wówczas dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci.

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z:

platformy eZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

Jest duża szansa na to, że w przyszłym roku rodzice i opiekunowie nie będą już musieli pamiętać o złożeniu dokumentów na nowy okres rozliczeniowy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi prawo do 800 plus będzie corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Zgodnie z założeniami rodzic albo opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko. Taka sytuacja miałaby dotyczyć m.in. narodzin dziecka albo powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy. Po pierwszym zgłoszeniu świadczenie miałoby być odnawiane automatycznie.

