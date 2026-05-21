Ostatnie dni na obowiązkową opłatę. Potem do akcji wkracza fiskus

Abonament RTV muszą opłacać osoby posiadające zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny. Termin miesięcznej płatności upływa 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, sprawa może zakończyć się wezwaniem do zapłaty, a później postępowaniem egzekucyjnym.

W 2026 roku stawki są wyższe niż wcześniej. Za telewizor albo telewizor i radio trzeba płacić 30,50 zł miesięcznie. Sam odbiornik radiowy oznacza opłatę 9,50 zł miesięcznie. Abonament można też opłacić za cały rok z góry, co daje 10 proc. zniżki.

Abonament RTV. Najpierw wezwanie, potem egzekucja

Problemy mogą pojawić się zwłaszcza u osób, które wcześniej zarejestrowały odbiornik i zobowiązały się do płacenia abonamentu, ale później przestały regulować należności albo zaczęły się spóźniać. W takim przypadku nie zawsze potrzebna jest kontrola w domu.

Informacja o zaległości pojawia się w systemie monitorowania Poczty Polskiej. Gdy Centrum Obsługi Finansowej odnotuje brak płatności, do dłużnika wysyłane jest wezwanie do zapłaty. Od momentu jego doręczenia adresat ma 7 dni na uregulowanie zaległości.

Jeśli dług nie zostanie spłacony, Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy. Na tej podstawie rusza postępowanie egzekucyjne, a odzyskaniem pieniędzy zajmuje się urząd skarbowy.

Abonament RTV może pomniejszyć emeryturę

Egzekucja zaległości abonamentowych może być szczególnie dotkliwa dla emerytów. Jeśli dług powstał na koncie seniora, urząd skarbowy może pobrać należność z jego świadczenia. W praktyce oznacza to niższą wypłatę emerytury.

Skarbówka ma jednak więcej możliwości odzyskania pieniędzy. Zadłużenie może zostać pokryte z rachunku bankowego, nadpłaty podatku, pensji, emerytury albo za pośrednictwem komornika. Wszystko zależy od sytuacji osoby, wobec której prowadzona jest egzekucja.

Abonament RTV. Kto nie musi płacić?

Nie wszyscy seniorzy muszą obawiać się potrąceń. Przepisy przewidują zwolnienia z abonamentu RTV dla określonych grup. Opłaty nie muszą wnosić osoby, które ukończyły 75 lat, są zaliczone do I grupy inwalidzkiej albo są weteranami będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Zwolnienie obejmuje również osoby po 60. roku życia, które mają prawo do emerytury, jeśli jej wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. średniego wynagrodzenia. Pozostali właściciele zarejestrowanych odbiorników powinni pilnować terminu płatności, bo po 25 maja zaległość może uruchomić kolejne procedury.

FAQ – Abonament RTV

Czy muszę płacić abonament, jeśli nie oglądam TV?

Tak, obowiązek wynika z posiadania odbiornika, nie z oglądania – liczy się samo urządzenie zdolne do odbioru.



Jak wyrejestrować TV po jej sprzedaży lub awarii?

Zgłoś pisemnie lub online w eABONAMENCIE z dowodem (faktura sprzedaży, protokół naprawy) – w ciągu 14 dni od zmiany.

Czy mogę zapłacić abonament kartą w dowolnym miejscu?

Po 3 latach od terminu płatności, ale Poczta może wcześniej skierować sprawę do windykacji lub sądu.

