HalfPrice to dopiero początek. Właściciel CCC szykuje jeszcze tańszy format

Działająca od pięciu lat sieć HalfPrice pozostaje najszybciej rozwijającym się formatem handlowym grupy Modivo, wcześniej działającej jako CCC. Pod koniec kwietnia 2026 roku marka miała już 231 sklepów, czyli o 72 więcej niż rok wcześniej. W ostatnim kwartale obrotowym, obejmującym okres od lutego do kwietnia, przychody sieci wzrosły rok do roku o 35 proc. i osiągnęły poziom 600 mln zł. Sprzedaż porównywalna zwiększyła się o 6 proc.

W tym samym czasie udział produktów licencyjnych w ofercie wzrósł o 7 punktów procentowych do 29 proc. Skorygowany wynik EBITDA HalfPrice poprawił się o 31 proc. i wyniósł 83 mln zł, choć marża spadła z 14,4 do 13,8 proc.

ShockPrice ma być jeszcze tańszy niż HalfPrice

Modivo poinformowało, że przygotowuje nowy koncept handlowy pod nazwą ShockPrice. Firma określa go jako tańszą wersję HalfPrice. Sklepy mają pojawiać się przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, a ich oferta będzie opierała się na możliwie najniższych cenach produktów odzieżowych i obuwniczych.

Prezes i główny akcjonariusz Modivo Dariusz Miłek podkreślił, że HalfPrice kierowany jest do klientów dużych miast i galerii handlowych, funkcjonując obok takich marek jak Zara, Zalando, IKEA czy H&M. ShockPrice ma natomiast działać w sąsiedztwie małych parków handlowych oraz dyskontów, trafiając do klientów odwiedzających m.in. Pepco, Primark, Sinsay czy New Yorker.

ShockPrice ma przyciągać wyłącznie ceną

W prezentacji spółka wskazała, że aż 60 proc. klientów podczas zakupów kieruje się przede wszystkim ceną. Dariusz Miłek zaznaczył, że dla tej grupy najważniejsze jest kupowanie jeszcze tańszych produktów, takich jak skarpetki, t-shirty czy obuwie sportowe.

Również marketing nowej sieci ma być skoncentrowany wyłącznie na cenach. Jak zapowiedział szef Modivo, reklamy ShockPrice nie będą eksponowały marek ani modowego charakteru produktów. Najważniejszym elementem komunikacji ma być „najlepsza cena”.

Inspiracją dla nowego projektu są amerykańskie sieci handlowe działające w modelu off price. Według Miłka taki format ma duży potencjał również na polskim rynku.

Modivo otworzy 20 sklepów ShockPrice

Pierwszy sklep ShockPrice ma rozpocząć działalność 21 sierpnia w Wałbrzychu. W tym roku grupa planuje uruchomić 100 nowych placówek w segmencie off price, z czego 20 będzie działało pod nowym szyldem, a 80 jako HalfPrice.

Dariusz Miłek przyznał, że kilka lat temu firma próbowała już podobnego modelu i otworzyła 10 sklepów, jednak projekt okazał się przedwczesny. Problemem był wówczas zbyt mały asortyment oraz niewłaściwa powierzchnia placówek.

Według obecnych założeń sklepy ShockPrice mają mieć od 1200 do nawet 2500 metrów kwadratowych, zależnie od lokalizacji i wielkości parku handlowego. Firma nie planuje zastępować nimi istniejących sklepów HalfPrice. Jak podkreślił prezes Modivo, wszystkie placówki tej sieci pozostają bardzo rentowne, a najsłabszy sklep osiągnął milion złotych zysku.

Jednocześnie grupa rozwija w części sklepów HalfPrice strefy z markami premium, szczególnie w dużych miastach i największych galeriach handlowych. Dariusz Miłek zaznaczył, że firma jest przekonana do modelu off price i chce zostać „królem off price’a”.

