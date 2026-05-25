Znane świadczenie wzrośnie. Zmiany już od 1 czerwca

Od 1 czerwca pójdą w górę stawki zasiłku dla bezrobotnych. Będą one obowiązywać przez kolejny rok i obejmą zarówno świadczenie podstawowe, jak i jego warianty zależne od m.in. od stażu pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych w górę

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wariant podstawowy – dla osób ze stażem pracy od 5 do 20 lat – wyniesie 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni pobierania świadczenia (dotychczas było to 1721,90 zł brutto). Po upływie tego okresu kwota zasiłku spadnie do 1400,90 zł brutto miesięcznie (do tej pory było to 1352,20 zł brutto).

Osoby z co najmniej 20-letnim stażem pracy mają prawo do otrzymania 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. To oznacza, że od czerwca będą pobierać 2140,68 zł brutto (obecnie – 2066,30 zł brutto) przez pierwsze 90 dni oraz 1681 zł brutto w kolejnych miesiącach (dotychczas 1622,70 zł brutto).

Osoby ze stażem poniżej 5 lat mogą liczyć na 80 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Od przyszłego miesiąca otrzymają 1427,12 zł brutto przez pierwsze 90 dni, a po upływie tego okresu 1120,72 zł brutto.

Komu się należy?

Aby ubiegać się o zasiłek, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i uzyskać status osoby bezrobotnej. By otrzymać pieniądze trzeba spełnić takie warunki jak:

Przepracowanie co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją.

Uzyskiwanie w tym czasie wynagrodzenia nie niższego niż ustawowa płaca minimalna.

Odprowadzanie składek na Fundusz Pracy od uzyskiwanego wynagrodzenia.

Zakończenie działalności gospodarczej (jeśli była prowadzona).

Gotowość do podjęcia pracy i pozostawanie do dyspozycji urzędu pracy

Warto przypomnieć, że do okresu uprawniającego do zasiłku wliczają się również urlop wychowawczy, pobieranie zasiłku macierzyńskiego, renta z tytułu czasowej niezdolności do pracy oraz zasadnicza służba wojskowa, pod warunkiem odprowadzania składek.

Standardowy okres pobierania świadczenia to 6 miesięcy. Dotyczy to osób zamieszkujących powiaty, w których stopa bezrobocia nie przekracza 150 proc. średniej krajowej. W regionach o trudniejszej sytuacji na rynku pracy, gdzie bezrobocie jest wyższe, okres pobierania świadczenia może zostać wydłużony do roku. Z rocznego zasiłku mogą skorzystać osoby po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy, osoby samotnie wychowujące dziecko oraz rodzice pozostający w bezrobociu wraz z partnerem, który nie ma prawa do świadczenia.

Przypomnijmy, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6 proc. Szacuje się, że zasiłek dla bezrobotnych w Polsce pobiera ok. 15 proc. osób pozostających bez pracy.

