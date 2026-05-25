Rekonstrukcja po wakacjach? W rządzie może zadebiutować Ryszard Petru

Źródła „Dziennika Gazety Prawnej” informują, że po wakacjach dojdzie do rekonstrukcji rządu Donalda Tuska. – Rekonstrukcja ma odbyć się wczesną jesienią – mówi dziennikowi źródło w rządzie, zastrzegając jednak, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Z ustaleń gazety wynika, że najbardziej zagrożone utratą stanowiska są ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. Pod znakiem zapytania stoi też rządowa przyszłość ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, którego pozycję osłabiła ostatnio sprawa jego poprzednika Zbigniewa Ziobry. Rozmówcy dziennika zastrzegają jednak, że powyższa lista nie jest przesądzona. Do jesieni układ może się zmienić, a ostateczne decyzje będą zależały od oceny pracy ministerstw i od bieżących napięć w koalicji.

Ryszard Petru dołączy do rządu?

Rekonstrukcja ma zejść także na poziom wiceministrów. Po odejściu części posłów z Polski 2050 i powstaniu klubu Centrum stary podział stanowisk coraz mniej przystaje do realnego układu sił. W praktyce ma oznaczać to osłabienie stanu posiadania ugrupowania ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a zarazem wzmocnienie środowiska szefowej resortu klimatu Pauliny Henning-Kloski. Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, Centrum zabiega o stanowiska wiceministrów dla Ryszarda Petru i Żanety Cwaliny-Śliwowskiej. Były lider Nowoczesnej miałby zostać wiceszefem resortu rozwoju, a posłanka zasiliłaby Ministerstwo Sportu.

Centrum nie chce czekać do jesieni. informacji dziennika wynika, że zabiega o wcześniejsze nominacje, wyjęte z głównego pakietu rekonstrukcyjnego. – Chcemy, żeby powołano naszych wcześniej, poza kolejką. Czy to się uda, nie mam pojęcia – mówi jeden z członków klubu.

Czytaj też:

Tusk powinien zdecydować się na radykalny ruch? Tak widzą to Polacy. Nowy sondażCzytaj też:

Media: rekonstrukcja rządu wraca na stół. Wiadomo, kiedy może dojść do zmian